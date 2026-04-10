आ गया 'नया धोनी', IPL 2026 का सबसे बड़ा फिनिशर; कहानी मुकुल चौधरी की

इस साल का आईपीएल एकदम खास है. इस बार बड़े खिलाड़ियों के बारे में नहीं, नए चेहरों के बारे में बात हो रही है, और वो इसलिए, क्योंकि इन नए चेहरों ने विश्व क्रिकेट में खास पहचान बनाई है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के 21 साल के मुकुल चौधरी का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. हर कोई इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहता है. 21 साल के मुकुल चौधरी ने केकेआर के खिलाफ लखनऊ को हारी हुई बाजी जिताकर खुद को नए धोनी का टैग दिया है.