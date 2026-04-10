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आ गया 'नया धोनी', IPL 2026 का सबसे बड़ा फिनिशर; कहानी मुकुल चौधरी की
कोलकाता के खिलाफ लखनऊ के 21 साल के मुकुल चौधरी का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. हर कोई इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहता है. मुकुल ने लखनऊ को हारी हुई बाजी जिताकर खुद को नए धोनी का टैग दिया है.
IPL 2026 का सबसे बड़ा फिनिशर, कहानी मुकुल चौधरी की
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Published at : 10 Apr 2026 03:48 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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