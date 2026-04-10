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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटआ गया 'नया धोनी', IPL 2026 का सबसे बड़ा फिनिशर; कहानी मुकुल चौधरी की

आ गया 'नया धोनी', IPL 2026 का सबसे बड़ा फिनिशर; कहानी मुकुल चौधरी की

कोलकाता के खिलाफ लखनऊ के 21 साल के मुकुल चौधरी का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. हर कोई इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहता है. मुकुल ने लखनऊ को हारी हुई बाजी जिताकर खुद को नए धोनी का टैग दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क  | Updated at : 10 Apr 2026 03:48 PM (IST)
कोलकाता के खिलाफ लखनऊ के 21 साल के मुकुल चौधरी का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. हर कोई इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहता है. मुकुल ने लखनऊ को हारी हुई बाजी जिताकर खुद को नए धोनी का टैग दिया है.

IPL 2026 का सबसे बड़ा फिनिशर, कहानी मुकुल चौधरी की

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इस साल का आईपीएल एकदम खास है. इस बार बड़े खिलाड़ियों के बारे में नहीं, नए चेहरों के बारे में बात हो रही है, और वो इसलिए, क्योंकि इन नए चेहरों ने विश्व क्रिकेट में खास पहचान बनाई है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के 21 साल के मुकुल चौधरी का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. हर कोई इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहता है. 21 साल के मुकुल चौधरी ने केकेआर के खिलाफ लखनऊ को हारी हुई बाजी जिताकर खुद को नए धोनी का टैग दिया है.
इस साल का आईपीएल एकदम खास है. इस बार बड़े खिलाड़ियों के बारे में नहीं, नए चेहरों के बारे में बात हो रही है, और वो इसलिए, क्योंकि इन नए चेहरों ने विश्व क्रिकेट में खास पहचान बनाई है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के 21 साल के मुकुल चौधरी का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. हर कोई इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहता है. 21 साल के मुकुल चौधरी ने केकेआर के खिलाफ लखनऊ को हारी हुई बाजी जिताकर खुद को नए धोनी का टैग दिया है.
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182 रनों का टारगेट. 16 ओवर में 128 रनों पर 7 विकेट. क्रीज पर युवा मुकुल चौधरी और साथ में आवेश खान.... हर किसी को लग रहा था कि मैच खत्म हो गया. सबने केकेआर की जीत मान ली थी. केकेआर को भी लगा होगा कि पहली जीत मिल गई. लखनऊ ने भी हार मान ली थी, लेकिन कोई एक था, जिसने कहा पिक्चर अभी बाकी है. और वो थे मुकुल चौधरी
182 रनों का टारगेट. 16 ओवर में 128 रनों पर 7 विकेट. क्रीज पर युवा मुकुल चौधरी और साथ में आवेश खान.... हर किसी को लग रहा था कि मैच खत्म हो गया. सबने केकेआर की जीत मान ली थी. केकेआर को भी लगा होगा कि पहली जीत मिल गई. लखनऊ ने भी हार मान ली थी, लेकिन कोई एक था, जिसने कहा पिक्चर अभी बाकी है. और वो थे मुकुल चौधरी
Published at : 10 Apr 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
LSG KKR Vs LSG IPL Kolkata Knight Riders Vs Lucknow Super Giants Mukul Chaudhary IPL 2026 Mukul Choudhary Mukul Chaudhary Profile

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