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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सArshdeep Singh: अर्शदीप सिंह ने 200 से ज्यादा पोस्ट अचानक क्यों किए डिलीट, विराट कोहली के साथ बनाई रील भी हटा दी

Arshdeep Singh: अर्शदीप सिंह ने 200 से ज्यादा पोस्ट अचानक क्यों किए डिलीट, विराट कोहली के साथ बनाई रील भी हटा दी

Arshdeep Singh IPL 2026: पंजाब किंग्स के लेफ्ट-आर्म पेसर अर्शदीप सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 200 से ज्यादा पोस्ट हटा दिए. विराट कोहली के साथ बनाई हुई 2025 चैंपियंस ट्रॉफी रील भी हटाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 26 May 2026 02:16 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की ओर से खेलने वाले बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने अचानक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 200 से अधिक पोस्ट हटा दिए हैं. पिछले कुछ समय से अर्शदीप सिंह अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं. कभी तिलक वर्मा को “अंधेरे” कहकर मज़ाक करना, कभी अपने टीममेट प्रियांश आर्य को चिढ़ाना, तो कभी फैंस के साथ ऑनलाइन बहस, इन सब वजहों से वे लगातार सुर्खियों में बने रहे.

अर्शदीप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 200 से ज्यादा पोस्ट डिलीट कर दिए हैं. इनमें विराट कोहली के साथ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की एक रील भी शामिल थी. अब उनके अकाउंट पर केवल 45 पोस्ट ही दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, पब्लिक फिगर्स द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट को क्लीन करना आम बात मानी जाती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह उनकी सोशल मीडिया गतिविधियां चर्चा में रही हैं, उसने इस कदम को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है.

अर्शदीप सिंह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया

अब तक अर्शदीप सिंह या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि 200 पोस्ट डिलीट करने के पीछे की वजह क्या थी.

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तिलक वर्मा वाले विवाद की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने एक वीडियो में मज़ाकिया अंदाज़ में तिलक वर्मा को “अंधेरे” कहा था और यह टिप्पणी की थी कि वे सनस्क्रीन नहीं लगाते. साथ ही उन्होंने नमन धीर को मुंबई इंडियंस की “असली चमक” बताया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई फैंस ने अर्शदीप सिंह की आलोचना की थी.

पंजाब किंग्स प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी

पंजाब किंग्स की ओर से गेंदबाज़ी करते हुए अर्शदीप सिंह ने 14 मैचों में 14 विकेट लिए. हालांकि आईपीएल 2026 सीजन में उनकी गेंदबाज़ी की लाइन और लेंथ काफी खराब रही. उन्होंने कई मौकों पर ज्यादा वाइड गेंदें डालीं. इस सीजन में उनका इकोनॉमी रेट भी 10.20 का रहा.

पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ में पहुंचने से सिर्फ 1 अंक दूर रह गई। आईपीएल के शुरुआती चरण में पंजाब किंग्स अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर थी, लेकिन लगातार मिली 6 हार टीम के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुईं.

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Published at : 26 May 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Tilak Varma VIRAT KOHLI IPL 2026 PUNJAB KINGS
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