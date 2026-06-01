हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026छोटा पैकेट बड़ा धमाका, IPL 2026 में इन 7 गुमनाम खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन; लूटी महफिल

छोटा पैकेट बड़ा धमाका, IPL 2026 में इन 7 गुमनाम खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन; लूटी महफिल

IPL 2026 Emerging Players List: आईपीएल 2026 सीजन ने ऐसे कई गुमनाम खिलाड़ियों को नई पहचान दिलाई है, जिन्होंने आईपीएल जगत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

2 महीने की जद्दोजहद और 9 अन्य टीमों को पछाड़ने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता. करीब 2 महीने तक चले इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में शुरू से लेकर अंत तक कुछ ऐसे खिलाड़ियों का बोलबाला रहा, जिनका नाम शायद ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, लेकिन आईपीएल 2026 में कई गुमनाम खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से महफिल लूटी.

मुकुल चौधरी

मिनी ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकुल चौधरी को 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसी साल उन्होंने डेब्यू किया और विशेष रूप से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 27 गेंद में 54 रन की पारी ने उन्हें नई पहचान दिलाई. इस सीजन मुकुल ने 10 मैचों में 170 रन बनाए.

सूर्यांश शेडगे

सूर्यांश शेडगे ने 2025 में पंजाब किंग्स के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था. मगर 2026 सीजन के बाद उन्हें नई पहचान मिली. इस सीजन उन्होंने 175.55 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 158 रन बनाए और औसत 39.50 का रहा.

उर्विल पटेल

एक पारी कैसे आपको फेम दिला सकती है, यह उर्विल पटेल से पूछा जाना चाहिए. उन्होंने 2025 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था, लेकिन आईपीएल 2026 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 13 गेंद में 50 रन पूरे कर आईपीएल की सबसे तेज फिफ्टी लगाने का कारनामा किया था.

अंशुल कंबोज

अंशुल कंबोज 2024 से आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन 2026 ऐसा पहला सीजन रहा जब अंशुल ने सभी लीग मैच खेले. आखिरी कुछ मुकाबलों में उनकी जमकर धुनाई हुई, लेकिन वो चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 21 विकेट लेकर आईपीएल जगत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है.

रसिख डार सलाम

रसिख डार सलाम ने 2019 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. आईपीएल 2026 उनके लिए ब्रेकथ्रू सीजन रहा, उन्होंने RCB के लिए खेलते हुए 21 विकेट चटकाए. इस सीजन ने रसिख डार सलाम के करियर को नई उड़ान देने का काम किया है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में IPL बैन, फिर भी जमकर हो रही वैभव सूर्यवंशी की तारीफ; सामने आई बॉर्डर पार की कहानी

प्रिंस यादव

नए गेंदबाजों को उस मुकाम पर पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, जब उन्हें टीम के मेन गेंदबाजों में से एक गिना जाए. प्रिंस यादव ने अपने दूसरे ही सीजन में यह मुकाम हासिल कर लिया है. 14 मैचों में 16 विकेट लेकर प्रिंस LSG के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे.

साकिब हुसैन

आईपीएल 2026 सीजन के पहले हाफ में SRH के कप्तान पैट कमिंस उपलब्ध नहीं थे और टीम का तेज गेंदबाजी अटैक चरमरा चुका था. इसी बीच हैदराबाद टीम ने साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे ने एकसाथ अपना डेब्यू किया. हिंगे को कुछ मौके मिले, लेकिन साकिब निरंतर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने रहे. उन्होंने 11 मैचों में 15 विकेट चटकाकर अपने डेब्यू सीजन को यादगार बनाया.

यह भी पढ़ें:

पांड्या ब्रदर्स के रिश्तों में पड़ी खटास? क्रुणाल पांचवीं बार बने चैंपियन फिर भी चुप हार्दिक

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
छोटा पैकेट बड़ा धमाका, IPL 2026 में इन 7 गुमनाम खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन; लूटी महफिल
छोटा पैकेट बड़ा धमाका, IPL 2026 में इन 7 गुमनाम खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन
आईपीएल 2026
Watch: विराट कोहली से मिले वैभव सूर्यवंशी, हाथ जोड़कर किया नमस्ते; 'किंग' ने बेबी बॉस को दिया गुरु मंत्र
कोहली से मिले वैभव सूर्यवंशी, हाथ जोड़कर किया नमस्ते; 'किंग' ने बेबी बॉस को दिया गुरु मंत्र
आईपीएल 2026
पांड्या ब्रदर्स के रिश्तों में पड़ी खटास? क्रुणाल पांचवीं बार बने चैंपियन फिर भी चुप हार्दिक
पांड्या ब्रदर्स के रिश्तों में पड़ी खटास? क्रुणाल पांचवीं बार बने चैंपियन फिर भी चुप हार्दिक
आईपीएल 2026
पाकिस्तान में IPL बैन, फिर भी जमकर हो रही वैभव सूर्यवंशी की तारीफ; सामने आई बॉर्डर पार की कहानी
पाकिस्तान में IPL बैन, फिर भी जमकर हो रही वैभव सूर्यवंशी की तारीफ
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Lucknow Social Media Influencer Death: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी! | Breaking | Latest News | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
जनरल नॉलेज
Baby Breathing: मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget