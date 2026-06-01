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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पांड्या ब्रदर्स के रिश्तों में पड़ी खटास? क्रुणाल पांचवीं बार बने चैंपियन फिर भी चुप हार्दिक

पांड्या ब्रदर्स के रिश्तों में पड़ी खटास? क्रुणाल पांचवीं बार बने चैंपियन फिर भी चुप हार्दिक

Hardik and Krunal Pandya Rift: हार्दिक और क्रुणाल पांड्या के बीच सबकुछ ठीक नहीं है, आईपीएल 2026 फाइनल के बाद ऐसी खबरों ने सनसनी मचा दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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बीते रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीती. यह क्रुणाल पांड्या के करियर की कुल पांचवीं ट्रॉफी रही. क्रुणाल इससे पहले तीन बार मुंबई इंडियंस के साथ और अब दो बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं. RCB की लगातार दूसरी जीत पर क्रिकेट जगत टीम और उसके खिलाड़ियों को बधाई देने में व्यस्त है. इसी बीच हार्दिक पांड्या चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई क्रुणाल को बधाई देने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं किया.

ऐसी खबरें पहले भी सामने आती रही हैं कि पांड्या ब्रदर्स के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. चूंकि हार्दिक ने अपने भाई की टीम की ऐतिहासिक जीत पर एक पोस्ट या मैसेज तक शेयर नहीं किया, इसलिए एक बार फिर पांड्या भाइयों के बीच अनबन की अफवाहों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है.

आईपीएल 2026 के बीच भी दोनों भाइयों के रिश्ते खराब होने की खबरों ने सनसनी मचा दी थी. मगर जब क्रुणाल से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था. बता दें कि हार्दिक की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस, बहुत पहले ही आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई थी. कुछ रिपोर्ट्स अनुसार हार्दिक तनाव से जूझ रहे हैं और अगले सीजन से पहले मुंबई इंडियंस टीम का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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क्रुणाल पांड्या ने जीती पांचवीं ट्रॉफी

क्रुणाल पांड्या अब तक पांच बार आईपीएल चैंपियन बन चुके हैं. साल 2017, 2019 और 2020 में उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ ट्रॉफी जीती थी. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू में आने के बाद उन्होंने 2 ट्रॉफी अपने नाम कर ली हैं. आईपीएल 2026 में क्रुणाल ने बल्लेबाजी में 226 रन बनाए और गेंदबाजी में 14 विकेट भी लिए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Krunal Pandya RCB HARDIK PANDYA IPL 2026
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