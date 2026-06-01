पाकिस्तान में IPL बैन, फिर भी जमकर हो रही वैभव सूर्यवंशी की तारीफ; सामने आई बॉर्डर पार की कहानी

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए. वैभव ने 16 मैचों की 16 पारियों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का अवॉर्ड जीता. उनके इस प्रदर्शन की दुनियाभर में बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है. पाकिस्तान में आईपीएल का प्रसारण बैन है, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश में जमकर वैभव की तारीफ हो रही है.

बता दें कि पिछले साल भारत में पाकिस्तान सुपर लीग के प्रसारण पर बैन लगाया गया था. इसके जवाब में पाकिस्तान ने आईपीएल पर बैन लगा दिया था. लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में वैभव की बैटिंग को लेकर काफी बात हो रही है. इस बारे में पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने खलीज टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया.

मेरे लिए नागरिकता मायने नहीं रखती

बासित अली ने कहा, "मेरे लिए क्रिकेट हमेशा पहले आता है. मेरा यूट्यूब चैनल है जहां मैं क्रिकेट का विश्लेषण करता हूं और क्रिकेटरों के बारे में बात करता हूं. मैं कभी खिलाड़ी की नागरिकता नहीं देखता- चाहे वो इंडिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका या फिर वेस्टइंडीज से हो. मैं अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद उसके बारे में बात करता हूं और अपना नजरिया देता हूं."

बासित अली ने आगे कहा, "जब वैभव ने अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तानी गेंदबाज के साथ बदतमीजी की, तो मैंने उसकी आलोचना की थी और कहा था कि उसे क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए. मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है और अब पूरी तरह से अपने प्रदर्शन पर ध्यान लगा रहे हैं."

खेल की कोई सीमा नहीं होती

अपने चैनल को लेकर बासित अली ने कहा, "मेरे चैनल को फॉलो करने वाले लोग मुझसे ईमानदार राय की उम्मीद करते हैं और मैं हमेशा प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की कोशिश करता हूं. खेल में कोई सीमा नहीं होती. राजनीति का इसमें कोई जगह नहीं है. खेल, खेल ही होता है."

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