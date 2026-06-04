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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026: पॉवरप्ले नियमों से सचिन तेंदुलकर नाराज, बदलने को लेकर दिया अनोखा सुझाव

IPL 2026: पॉवरप्ले नियमों से सचिन तेंदुलकर नाराज, बदलने को लेकर दिया अनोखा सुझाव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट संग सचिन की एक हालिया इंटरव्यू काफी चर्च में है. उन्होंने T-20 पॉवरप्ले नियमों पर बड़ा बयान देते हुए गेंदबाजों के लिए पावरप्ले में कुछ बड़े बदलाव करने की मांग की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 04 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद क्रिकेट जगत में एक नए विचार ने लंबी चर्चा छेड़ दी है. यह चर्चा किसी रिकॉर्ड या बड़ी पारी की नहीं बल्कि खेल की रणनीति से जुड़ी है. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने टी20 क्रिकेट को और दिलचस्प बनाने के लिए ऐसा सुझाव दिया है जो भविष्य में इस फॉर्मेट की तस्वीर बदल सकता है.

सचिन ने क्यों उठाया यह मुद्दा

पूरे सीजन का विश्लेषण करने के बाद सचिन तेंदुलकर ने महसूस किया कि अब टी20 मैचों का नतीजा सिर्फ शुरुआती या आखिरी ओवरों में तय नहीं होता. आईपीएल 2026 में कई मुकाबले ऐसे रहे जहां सातवें से पंद्रहवें ओवर के बीच मैच का रुख पूरी तरह बदल गया.  सचिन का मानना है कि टीमें अब पावरप्ले और डेथ ओवर्स के लिए पहले से ज्यादा तैयारी करके मैदान में उतरती हैं. ऐसे में बीच के ओवर सबसे अहम और निर्णायक दौर बन गए हैं. यही वजह है कि उन्होंने इस फेज को और चुनौतीपूर्ण बनाने की बात कही.

क्या है सचिन का नया सुझाव

सचिन तेंदुलकर ने पावरप्ले को दो हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया है. उनके मुताबिक पहले चार ओवर बल्लेबाजी पावरप्ले के तौर पर रखे जा सकते हैं. इसके बाद बचे हुए दो ओवर गेंदबाजी करने वाली टीम को दिए जाएं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेंदबाजी करने वाली टीम इन दो ओवरों का इस्तेमाल अपनी रणनीति के हिसाब से पारी के किसी भी समय कर सकेगी. इससे कप्तानों को मैच की स्थिति के अनुसार बड़ा फैसला लेने का मौका मिलेगा. अगर यह नियम लागू होता है तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा. वहीं गेंदबाज भी सही समय पर दबाव बनाकर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. इससे हर मैच में रणनीति का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा.

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वैभव सूर्यवंशी की भी हुई तारीफ

नियमों पर चर्चा के साथ सचिन ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की भी जमकर सराहना की. महज 15 साल की उम्र में वैभव ने अपने पहले आईपीएल सीजन में शानदार प्रभाव छोड़ा. सचिन के अनुसार वैभव का असर सिर्फ उनके बनाए रनों तक सीमित नहीं था. विरोधी टीमें उनके खिलाफ अलग योजनाएं बना रही थीं. वहीं दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए उत्साहित रहते थे. कम उम्र में इतना प्रभाव छोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है.

Published at : 04 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar IPL 2026 Vaibhav Sooryavansi
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