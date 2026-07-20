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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026 Prize Money: फाइनल हारने वाली अर्जेंटीना को मिले 318 करोड़, चैंपियन स्पेन की प्राइज मनी उड़ा देंगे आपके होश

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फाइनल हारने वाली अर्जेंटीना को मिले 318 करोड़, चैंपियन स्पेन की प्राइज मनी उड़ा देंगे आपके होश

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया है. जानिए चैंपियन बनने पर स्पेन को कितनी धनराशि मिली है.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है, जिसने फाइनल में अर्जेंटीना पर 1-0 से जीत दर्ज की. 90 मिनट तक कोई गोल नहीं आने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया था. 106वें मिनट में निकोलस विलियम्स आर्थर ने शानदार तरीके से गेंद बनाई, जिस पर फेरन टोरेस ने जानदार किक से गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया और फाइनल का पहला और एकमात्र गोल दाग दिया. लियोनेल मेसी एंड टीम का लगातार दूसरा खिताब जीतने का सपना टूट गया, वहीँ स्पेन ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया. जानिए चैंपियन की प्राइज मनी से लेकर उस टीम को मिलने वाली धनराशि, जो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी.

रनर-अप अर्जेंटीना की प्राइज मनी

पूरे फाइनल में अर्जेंटीना गोल के ज्यादा मौके नहीं बना पाई, लियोनेल मेसी भी कोई चमत्कार नहीं दिखा सके. इस पूरे वर्ल्ड कप स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ, फाइनल में भी अर्जेंटीना उनके खिलाफ एक गोल न कर सकी. अर्जेंटीना को रनर-अप रही, जिसके लिए उन्हें 318 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली.

फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन को कितनी धनराशि मिली?

वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन पूरी तरह से हावी रही, उन्होंने गोल के कई मौके बनाए। चैंपियन टीम होने पर स्पेन को 50 मिलियन डॉलर मिले. भारतीय मुद्रा में देखें तो करीब 481 करोड़ रुपये स्पेन को मिले हैं. बता दें कि इस बार कुल इनामी राशि में पिछले संस्करण की तुलना में 65 प्रतिशत इजाफा हुआ. लिस्ट में देखें सभी टीमों की प्राइज मनी.

यह भी पढ़ें- स्पेन 16 साल बाद बना वर्ल्ड चैंपियन, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को से हराया

  • चैंपियन (स्पेन)- 481 करोड़ रुपये
  • रनर-अप (अर्जेंटीना)- 318 करोड़ रुपये
  • तीसरा स्थान (इंग्लैंड)- 279 करोड़ रुपये
  • चौथा स्थान (फ्रांस)- 259 करोड़ रुपये
  • क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीम- 183 करोड़ रुपये
  • प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीम- 144 करोड़ रुपये
  • राउंड ऑफ 32 तक पहुंचने वाली टीम- 106 करोड़ रुपये
  • ग्रुप स्टेज से बाहर हुई टीम- 87 करोड़ रुपये.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Jul 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Spain Football Team Football World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 Final Spain Vs Argentina Final FIFA World Cup 2026 Prize Money FIFA World Cup Winner
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