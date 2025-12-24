हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 में खत्म हुआ सुनहरे करियर का दौर, इस साल संन्यास लेने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ी कौन

2025 में खत्म हुआ सुनहरे करियर का दौर, इस साल संन्यास लेने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ी कौन

साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए भावनात्मक उतार–चढ़ाव भरा रहा, जब कई बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों ने संन्यास लेकर फैंस को चौंका दिया. विराट कोहली से लेकर चेतेश्वर पुजारा जैसै दिग्गज लिस्ट में शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और यह साल भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में खास रहा. जहां एक तरफ नए सितारे उभरते दिखे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नामों ने क्रिकेट को अलविदा कहा, जिन्होंने सालों तक फैंस के दिलों पर राज किया. इन दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास ने न सिर्फ क्रिकेट जगत को चौंकाया, बल्कि करोड़ों फैंस को भावुक भी कर दिया. आइए नजर डालते हैं उन 10 बड़े भारतीय क्रिकेटरों पर, जिन्होंने 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया.

विराट कोहली

टी20 क्रिकेट से पहले ही दूरी बना चुके विराट कोहली ने 2025 में टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया. उनकी फिटनेस को देखते हुए फैंस को उनसे लंबे करियर की उम्मीद थी, लेकिन अब वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही नजर आ रहे हैं.

रोहित शर्मा

‘हिटमैन’ रोहित शर्मा ने भी 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इससे पहले वह टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके थे. अब रोहित भी सिर्फ वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं और उम्मीद है कि वह 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते नजर आएंगे.

चेतेश्वर पुजारा

टेस्ट क्रिकेट में भारत की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने अगस्त 2025 में संन्यास लिया. उनके शांत स्वभाव और भरोसेमंद बल्लेबाजी ने लंबे समय तक टीम को मजबूती दी.

अमित मिश्रा

अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने सितंबर 2025 में सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया. इसके बाद वह कमेंट्री के जरिए क्रिकेट से जुड़े हुए हैं.

ऋद्धिमान साहा

भारत के भरोसेमंद विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने 1 फरवरी 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. हालांकि, वह अब भी आईपीएल में गुजरात टायट्ंस की ओर से खेलते नजर आते हैं. 

पीयूष चावला

स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला ने जून 2025 में संन्यास लेकर फैंस को चौंका दिया. अपने करियर में उन्होंने कई अहम मौकों पर टीम को जीत दिलाई.

मोहित शर्मा

मोहित शर्मा ने दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था. उन्होंने सीमित मौके मिलने के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाई.

वरुण एरोन

तेज गेंदबाज वरुण एरोन ने जनवरी 2025 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. अब वह कमेंट्री की दुनिया में सक्रिय हैं.

ऋषि धवन

ऑलराउंडर ऋषि धवन ने भी 5 जनवरी 2025 में अपने क्रिकेट करियर को विराम दे दिया था.

ईशांत शर्मा

लंबे कद के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 2025 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला किया. टेस्ट क्रिकेट में ईशांत शर्मा 300 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं. 

Published at : 24 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
Ishant Sharma VIRAT KOHLI Rohit SHarma CRICKET
और पढ़ें
