IPL में करोड़ों में बिकने वाला खिलाड़ी कर रहा आज बैंक में नौकरी, जानिए कौन है यह प्लेयर

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ज्यादातर खिलाड़ी कोचिंग या कमेंट्री की दुनिया में कदम रखते हैं. वहीं आज के समय में कई ऐसी लीग्स भी मौजूद हैं जिनमें केवल रिटायर्ड खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिससे उनका क्रिकेट से जुड़ाव बना रहता है. हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ने के बाद अलग पेशा अपनाया. ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं सिद्धार्थ कौल, जो अब बैंक में नौकरी कर रहे हैं.

सिद्धार्थ कौल विराट कोहली की कप्तानी में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. उनका अंतरराष्ट्रीय करियर लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई. उन्हें भारत के लिए 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलने का मौका मिला. लगातार कम अवसर मिलने के कारण उन्होंने वर्ष 2024 में क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया.

घरेलू क्रिकेट में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले सिद्धार्थ कौल अब चंडीगढ़ स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा में कार्यरत हैं. संन्यास के बाद उन्होंने अपने जीवन की नई पारी बैंकिंग क्षेत्र में शुरू की है. आमतौर पर क्रिकेटर कोचिंग या कमेंट्री को चुनते हैं, इसलिए बैंक में नौकरी करने की खबर ने कई लोगों को चौंका दिया.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मौके न मिलने के बावजूद आईपीएल में सिद्धार्थ कौल का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा. आईपीएल 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 20 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था, हालांकि उस सीजन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद चार साल तक वह किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बने.

साल 2013 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 50 लाख रुपये में खरीदा और दोबारा आईपीएल में खेलने का मौका दिया. अगले सीजन में दिल्ली ने उन्हें 45 लाख रुपये में रिटेन भी किया. सिद्धार्थ ने दिल्ली के लिए लगातार दो सीजन खेले. उसके बाद बाद वह सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जुड़ गए.

आईपीएल 2018 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन पर 3.80 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाकर टीम में बनाए रखा. वह 2021 तक एसआरएच की टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद 2022 और 2023 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए खेला, जिसने उन्हें 75 लाख रुपये में खरीदा था. 2023 के बाद उन्हें आईपीएल में फिर मौका नहीं मिला.

आईपीएल करियर की बात करें तो सिद्धार्थ कौल ने कुल 55 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 58 विकेट हासिल किए. इस टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 रन देकर 4 विकेट लेना रहा.