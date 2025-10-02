हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs WI Test Series: पहले टेस्ट में टीम इंडिया के ये 5 खिलाड़ी बन सकते हैं वेस्टइंडीज के लिए काल, जानिए कौन-कौन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ये 5 भारतीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. ये खिलाड़ी हाल की शानदार फॉर्म के दम पर वेस्टइंडीज को चुनौती देंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Oct 2025 01:01 PM (IST)
IND vs WI Test Series: 2 अक्टूबर यानी आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है. टीम इंडिया इस सीरीज की प्रबल दावेदार है और भारतीय दर्शकों की उम्मीदें भी काफी ऊंची हैं. पहले टेस्ट में कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो वेस्टइंडीज की चुनौती को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं.

कुलदीप यादव

भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव फिलहाल शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने हाल ही में एशिया कप में 17 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा साबित की है. कुलदीप की गेंदबाजी अहमदाबाद के पिच पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है, अगर उन्हें पहले टेस्ट में मौका मिलता है, तो वह खेल का रुख बदल सकते हैं.

शुभमन गिल

भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पांच टेस्ट मैचों में 754 रन बनाए थे. इस शानदार फॉर्म के साथ वह वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में भी आक्रामक साबित हो सकते हैं. गिल का आत्मविश्वास और तकनीक भारतीय टीम को शुरुआती बढ़त दिलाने में मदद करेगी.

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड सीरीज में 400 से ज्यादा रन बनाकर अपनी फॉर्म साबित की थी और अब घरेलू कंडीशन में उनका प्रदर्शन और भी दमदार रहने की उम्मीद है. अहमदाबाद के विकेट पर उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. युवा यशस्वी की तेजी और तकनीक उन्हें इस मैच में बड़ा खिलाड़ी बना सकती है.

केएल राहुल

टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने इंग्लैंड सीरीज में 532 रन बनाए और वह तीन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल थे. राहुल की अनुभवपूर्ण बल्लेबाजी अहमदाबाद टेस्ट में टीम को मजबूत शुरुआत दे सकती है. उनके बल्लेबाजी संयम से वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लग सकता है.

अक्षर पटेल

अक्षर पटेल की ऑलराउंड क्षमता भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार है. अब तक वह 14 टेस्ट में 55 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. खासतौर पर अहमदाबाद में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 11 विकेट लिए थे. उनकी स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही वेस्टइंडीज के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं.

Published at : 02 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Kuldeep Yadav Ahmedabad Test IND Vs WI YASHASVI JAISWAL KL RAHUL SHUBMAN GILL
