रोहित शर्मा ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली हैं. उनके नाम वनडे में तीन दोहरे शतक और 33 शतक हैं. इनमें से सात वर्ल्ड कप में आए हैं, फिर भी, रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया गया उनका 34वां वनडे शतक शायद उनका सबसे अहम शतक था. भारत के पूर्व कप्तान के लिए यह दबाव वाली स्थिति थी. जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी बेहतरीन फॉर्म बनाए रख पाएंगे.

मुश्किल हालात और शानदार करियर दांव पर होने के बावजूद, रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों का मुंह 'हिटमैन' अंदाज़ में बंद कर दिया. उन्होंने हाल के समय की अपनी सबसे यादगार शतकों में से एक पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ़ तीसरे वनडे में 27 रन की हार को टालने के लिए यह काफी नहीं थी और रविवार को भारत यह सीरीज़ 1-2 से हार गया.



रोहित के शानदार 138, शुभमन गिल के 77 और विराट कोहली के 74 रनों के बावजूद, भारत 388 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट पर 360 रन ही बना सका. यह विशाल लक्ष्य बेन डकेट के करियर के सर्वश्रेष्ठ 142 और जैकब बेथेल के 91 रनों की बदौलत खड़ा किया गया था. जोस बटलर की 13 गेंदों में 41 रनों की पारी निर्णायक साबित हुई, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने आखिरी पांच ओवरों में 82 रन बनाए.

Ind Vs ENG: सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल रोहित-विराट के लिए ये क्या बोल गए, कहा- '...आसान नहीं था'

रोहित शर्मा ने बल्ले से दिया करारा जवाब

संन्यास की अटकलों के बीच 39 वर्षीय पूर्व कप्तान पर तीसरे और अंतिम मैच से पहले भारी दबाव था. रोहित लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दो मकसद लेकर उतरे थे: भारत के लिए सीरीज़ जीतना और अपनी उस साख को बचाना जिस पर दाग लगाया जा रहा है. उन्होंने अपना 34वां वनडे शतक पूरा करने के बाद बल्ला नहीं उठाया. यह लॉर्ड्स में किसी भारतीय बल्लेबाज़ का पहला शतक था. 110 गेंदों की पारी के बाद 'मेंबर्स बालकनी' से मिले 'स्टैंडिंग ओवेशन' का भी उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया.

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा?

मैच के बाद, भारत के कप्तान शुभमन गिल से रोहित के भविष्य को लेकर मीडिया में चल रही खबरों के बारे में पूछा गया. गिल ने जवाब दिया: "उन्होंने (रोहित ने) हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है कि यह उनका आखिरी मैच है. यह सब सिर्फ़ मीडिया में ही चल रहा है."

गिल ने कहा, ''उन्होंने पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज रोहित भाई ने जिस तरह से बैटिंग की, खासकर 140 रन बनाए, उससे मैं बहुत खुश हूँ. मुझे लगता है कि आखिर में विकेट थोड़ा धीमा हो गया था. उन रनों को बनाना आसान नहीं था. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, उसे देखना वाकई बहुत शानदार था."

Spain vs Argentina Highlights: स्पेन 16 साल बाद बना वर्ल्ड चैंपियन, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को से हराया