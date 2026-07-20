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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सInd Vs Eng: न शतक के बाद बैट उठाया न स्टैंडिंग ओवेशन का दिया जवाब, क्या रोहित शर्मा का आखिरी वनडे था, कप्तान गिल ने दिया जवाब

Ind Vs Eng: न शतक के बाद बैट उठाया न स्टैंडिंग ओवेशन का दिया जवाब, क्या रोहित शर्मा का आखिरी वनडे था, कप्तान गिल ने दिया जवाब

शुभमन गिल ने कहा, "उन्होंने (रोहित ने) हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है कि यह उनका आखिरी मैच है. यह सब सिर्फ़ मीडिया में ही चल रहा है."

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 20 Jul 2026 07:08 AM (IST)
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रोहित शर्मा ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली हैं. उनके नाम वनडे में तीन दोहरे शतक और 33 शतक हैं. इनमें से सात वर्ल्ड कप में आए हैं, फिर भी, रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया गया उनका 34वां वनडे शतक शायद उनका सबसे अहम शतक था. भारत के पूर्व कप्तान के लिए यह दबाव वाली स्थिति थी. जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी बेहतरीन फॉर्म बनाए रख पाएंगे.

मुश्किल हालात और शानदार करियर दांव पर होने के बावजूद, रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों का मुंह 'हिटमैन' अंदाज़ में बंद कर दिया. उन्होंने हाल के समय की अपनी सबसे यादगार शतकों में से एक पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ़ तीसरे वनडे में 27 रन की हार को टालने के लिए यह काफी नहीं थी और रविवार को भारत यह सीरीज़ 1-2 से हार गया.


रोहित के शानदार 138, शुभमन गिल के 77 और विराट कोहली के 74 रनों के बावजूद, भारत 388 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट पर 360 रन ही बना सका. यह विशाल लक्ष्य बेन डकेट के करियर के सर्वश्रेष्ठ 142 और जैकब बेथेल के 91 रनों की बदौलत खड़ा किया गया था. जोस बटलर की 13 गेंदों में 41 रनों की पारी निर्णायक साबित हुई, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने आखिरी पांच ओवरों में 82 रन बनाए.

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रोहित शर्मा ने बल्ले से दिया करारा जवाब

संन्यास की अटकलों के बीच 39 वर्षीय पूर्व कप्तान पर तीसरे और अंतिम मैच से पहले भारी दबाव था. रोहित लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दो मकसद लेकर उतरे थे: भारत के लिए सीरीज़ जीतना और अपनी उस साख को बचाना जिस पर दाग लगाया जा रहा है. उन्होंने अपना 34वां वनडे शतक पूरा करने के बाद बल्ला नहीं उठाया.  यह लॉर्ड्स में किसी भारतीय बल्लेबाज़ का पहला शतक था. 110 गेंदों की पारी के बाद 'मेंबर्स बालकनी' से मिले 'स्टैंडिंग ओवेशन' का भी उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया.

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा?

मैच के बाद, भारत के कप्तान शुभमन गिल से रोहित के भविष्य को लेकर मीडिया में चल रही खबरों के बारे में पूछा गया. गिल ने जवाब दिया: "उन्होंने (रोहित ने) हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है कि यह उनका आखिरी मैच है. यह सब सिर्फ़ मीडिया में ही चल रहा है."

गिल ने कहा, ''उन्होंने पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज रोहित भाई ने जिस तरह से बैटिंग की, खासकर 140 रन बनाए, उससे मैं बहुत खुश हूँ. मुझे लगता है कि आखिर में विकेट थोड़ा धीमा हो गया था. उन रनों को बनाना आसान नहीं था. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, उसे देखना वाकई बहुत शानदार था."

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 20 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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Shubhman Gill Rohit SHarma IND VS ENG
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