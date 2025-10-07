हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 2-1 से सीरीज', शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने की भविष्यवाणी

'भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 2-1 से सीरीज', शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने की भविष्यवाणी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर भविष्यवाणी की है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन 2-1 से जीत ऑस्ट्रेलिया की होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 07 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा अब तक के करियर का सबसे बड़ा टेस्ट साबित होने वाला है. हाल ही में चयनकर्ताओं ने वनडे फॉर्मेट से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा कर शुभमन को टीम की कमान सौंपी है. यह फैसला भले ही टीम इंडिया के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया हो, लेकिन क्रिकेट जगत में इस पर लगातार चर्चा जारी है. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने एक बड़ा बयान दिया है.

“ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 2-1 से सीरीज” 

फिंच ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज “रोमांचक” होगी, लेकिन उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज अपने नाम करेगा. उन्होंने कहा, “भारत के खिलाफ मैच खेलना हमेशा शानदार होता हैं. विराट कोहली की वापसी से टीम इंडिया का आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू हालात में बेहद मजबूत टीम है. कागज पर दोनों टीम बराबरी की हैं. लेकिन मेरा मानना है कि यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा.”

गिल की कप्तानी की तारीफ, पर दबाव भी जताया

फिंच ने शुभमन गिल की कप्तानी क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही आईपीएल (गुजरात टाइटन्स) और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में लीडरशिप स्किल्स दिखा दी हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वनडे में कप्तानी करना एक अलग चुनौती होगी. उन्होंने कहा, “शुभमन ने साबित किया है कि वह शांत दिमाग वाले और सोच-समझकर फैसले लेने वाले कप्तान हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में परिस्थितियां अलग हैं. यहां का बाउंस और गति बल्लेबाजों की परीक्षा लेता है. उन्हें रणनीतिक रूप से मजबूत रहना होगा.”

रोहित और कोहली से मिलेगी मदद

फिंच ने यह भी माना कि शुभमन गिल के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों का साथ रहेगा, जो उनके लिए बड़ी राहत होगी. उन्होंने आगे कहा, “इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शुभमन को मैदान पर सलाह देने वाला कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं था, लेकिन इस बार रोहित और विराट दोनों उनके साथ होंगे, जिससे उन्हें अनुभव और आत्मविश्वास मिलेगा. दोनों खिलाड़ी टीम को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.”

BCCI का बड़ा फैसला और टीम इंडिया का भविष्य

BCCI ने इस फैसले के जरिए साफ संदेश दिया है कि अब वह युवा कप्तानों और भविष्य की योजना पर फोकस कर रही है. शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपना इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. हालांकि, अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले वनडे कप्तानी अभियान में टीम इंडिया को कैसे लीड करते हैं. 

Published at : 07 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Tags :
Aaron Finch ODI SERIES IND VS AUS SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
ट्रेंडिंग
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ट्रैवल
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
बिहार
CJI गवई पर हमले की कोशिश, भड़के तेजस्वी यादव बोले- 'यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है'
CJI गवई पर हमले की कोशिश, भड़के तेजस्वी यादव बोले- 'यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है'
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget