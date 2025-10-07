टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा अब तक के करियर का सबसे बड़ा टेस्ट साबित होने वाला है. हाल ही में चयनकर्ताओं ने वनडे फॉर्मेट से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा कर शुभमन को टीम की कमान सौंपी है. यह फैसला भले ही टीम इंडिया के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया हो, लेकिन क्रिकेट जगत में इस पर लगातार चर्चा जारी है. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने एक बड़ा बयान दिया है.

“ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 2-1 से सीरीज”

फिंच ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज “रोमांचक” होगी, लेकिन उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज अपने नाम करेगा. उन्होंने कहा, “भारत के खिलाफ मैच खेलना हमेशा शानदार होता हैं. विराट कोहली की वापसी से टीम इंडिया का आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू हालात में बेहद मजबूत टीम है. कागज पर दोनों टीम बराबरी की हैं. लेकिन मेरा मानना है कि यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा.”

गिल की कप्तानी की तारीफ, पर दबाव भी जताया

फिंच ने शुभमन गिल की कप्तानी क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही आईपीएल (गुजरात टाइटन्स) और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में लीडरशिप स्किल्स दिखा दी हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वनडे में कप्तानी करना एक अलग चुनौती होगी. उन्होंने कहा, “शुभमन ने साबित किया है कि वह शांत दिमाग वाले और सोच-समझकर फैसले लेने वाले कप्तान हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में परिस्थितियां अलग हैं. यहां का बाउंस और गति बल्लेबाजों की परीक्षा लेता है. उन्हें रणनीतिक रूप से मजबूत रहना होगा.”

रोहित और कोहली से मिलेगी मदद

फिंच ने यह भी माना कि शुभमन गिल के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों का साथ रहेगा, जो उनके लिए बड़ी राहत होगी. उन्होंने आगे कहा, “इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शुभमन को मैदान पर सलाह देने वाला कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं था, लेकिन इस बार रोहित और विराट दोनों उनके साथ होंगे, जिससे उन्हें अनुभव और आत्मविश्वास मिलेगा. दोनों खिलाड़ी टीम को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.”

BCCI का बड़ा फैसला और टीम इंडिया का भविष्य

BCCI ने इस फैसले के जरिए साफ संदेश दिया है कि अब वह युवा कप्तानों और भविष्य की योजना पर फोकस कर रही है. शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपना इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. हालांकि, अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले वनडे कप्तानी अभियान में टीम इंडिया को कैसे लीड करते हैं.