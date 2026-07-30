किस गेंदबाज से लगता है डर? वैभव सूर्यवंशी ने दिया ये जवाब

वैभव सूर्यवंशी अभी क्रिकेट जगत में छाए हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. वह भारत के लिए इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा. उन्होंने टीम इंडिया में जगह IPL में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर पाई. अपने पहले ही सीजन (2025) उन्होंने ऐतिहासिक शतक जड़ा, वह भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. IPL 2026 में भी वह छाए रहे, उन्होंने हर बड़े गेंदबाज के खिलाफ बिना डरे खेला. बुमराह, भुवनेश्वर, हेजलवुड जैसे वर्ल्डक्लास गेंदबाजों के सामने पहली ही गेंद पर उन्होंने बॉउंड्री लगाई, जिसने दर्शाया कि 15 साल का ये खिलाड़ी किसी से नहीं डरता.

IPL के दौरान रविंद्र जडेजा के साथ एक इंटरव्यू वैभव सूर्यवंशी भी थे, जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सा गेंदबाज है जिसकी गेंद नहीं खेलना चाहोगे? यही सवाल पहले जडेजा से पूछा गया तो उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का नाम लिया. यही सवाल वैभव से भी पूछा गया.

क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?

वैभव ने कहा, "अभी तक तो कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है." उनका निडर अंदाज इंटरव्यू में भी देखने को मिला. उन्होंने साफ कहा कि अभी तक ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है, जिनके सामने खेलने से उन्हें डर लगे. ये जवाब सुनकर साथ में बैठे रविंद्र जडेजा ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई आया नहीं, जिससे वैभव को डर लगे." ऐसा नहीं है कि वैभव सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये अंदाज उनकी बल्लेबाजी में भी साफ दिखता है. बल्कि अब हर बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने गेंद डालने से डरता है!

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From Vaibhav being starstruck the first time he met Ravindra Jadeja to the two becoming best friends in Pink. Only the IPL could write this story 💗😂 pic.twitter.com/7CA4Ze96sG — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) July 29, 2026

वैभव का क्रिकेट करियर

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू किया था. टी20 के शुरूआती 3 मैचों में वैभव का बल्ला नहीं चला था, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ वह फॉर्म में नजर आए. उन्होंने 3 में से 2 पारियों में अर्धशतक लगाया.





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इंटरनेशनल की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने 6 पारियों में 193 रन बनाए हैं, उनकी सर्वाधिक पारी 81 रनों की है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में आई थी. इंटरनेशनल में वह 16 चौके और 14 छक्के लगा चुके हैं.