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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकिस गेंदबाज से लगता है डर? वैभव सूर्यवंशी ने दिया ये जवाब

किस गेंदबाज से लगता है डर? वैभव सूर्यवंशी ने दिया ये जवाब

Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि वो कौन सा एक गेंदबाज है, जिसके खिलाफ वह बल्लेबाज नहीं करना चाहेंगे. यानी ऐसा कोई गेंदबाज, जिससे उन्हें डर लगता है.

Written By : शिवम |  Updated at : 30 Jul 2026 09:51 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी अभी क्रिकेट जगत में छाए हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. वह भारत के लिए इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा. उन्होंने टीम इंडिया में जगह IPL में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर पाई. अपने पहले ही सीजन (2025) उन्होंने ऐतिहासिक शतक जड़ा, वह भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. IPL 2026 में भी वह छाए रहे, उन्होंने हर बड़े गेंदबाज के खिलाफ बिना डरे खेला. बुमराह, भुवनेश्वर, हेजलवुड जैसे वर्ल्डक्लास गेंदबाजों के सामने पहली ही गेंद पर उन्होंने बॉउंड्री लगाई, जिसने दर्शाया कि 15 साल का ये खिलाड़ी किसी से नहीं डरता.

IPL के दौरान रविंद्र जडेजा के साथ एक इंटरव्यू वैभव सूर्यवंशी भी थे, जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सा गेंदबाज है जिसकी गेंद नहीं खेलना चाहोगे? यही सवाल पहले जडेजा से पूछा गया तो उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का नाम लिया. यही सवाल वैभव से भी पूछा गया.

क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?

वैभव ने कहा, "अभी तक तो कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है." उनका निडर अंदाज इंटरव्यू में भी देखने को मिला. उन्होंने साफ कहा कि अभी तक ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है, जिनके सामने खेलने से उन्हें डर लगे. ये जवाब सुनकर साथ में बैठे रविंद्र जडेजा ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई आया नहीं, जिससे वैभव को डर लगे." ऐसा नहीं है कि वैभव सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये अंदाज उनकी बल्लेबाजी में भी साफ दिखता है. बल्कि अब हर बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने गेंद डालने से डरता है!

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वैभव का क्रिकेट करियर

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू किया था. टी20 के शुरूआती 3 मैचों में वैभव का बल्ला नहीं चला था, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ वह फॉर्म में नजर आए. उन्होंने 3 में से 2 पारियों में अर्धशतक लगाया.


किस गेंदबाज से लगता है डर? वैभव सूर्यवंशी ने दिया ये जवाब

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इंटरनेशनल की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने 6 पारियों में 193 रन बनाए हैं, उनकी सर्वाधिक पारी 81 रनों की है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में आई थी. इंटरनेशनल में वह 16 चौके और 14 छक्के लगा चुके हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 Jul 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Rajasthan Royals Indian Cricketer INDIAN CRICKET TEAM Vaibhav Sooryavanshi
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