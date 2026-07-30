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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB ने रचा इतिहास, 300 मिलियन डॉलर वाली पहली क्रिकेट टीम बनी

RCB ने रचा इतिहास, 300 मिलियन डॉलर वाली पहली क्रिकेट टीम बनी

RCB Brand Value: इंडियन प्रीमियर लीग में पिछले 2 संस्करणों की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ब्रांड वैल्यू के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है. RCB 300 मिलियन डॉलर वाली पहली क्रिकेट टीम बन गई है.

Written By : शिवम |  Updated at : 30 Jul 2026 08:46 AM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL में पिछले 2 संस्करणों (2025-2026) की चैंपियन है, वो तीसरी टीम है जिसने लगातार 2 खिताब जीते हैं. इससे पहले 17 सालों तक RCB एक भी बार चैंपियन नहीं बनी थी. अब टीम ने मैदान से बाहर कारोबार की दुनिया में नया इतिहास रचा है. 2026 की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार RCB पहली ऐसी क्रिकेट टीम बन गई है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 300 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार RCB की ताजा ब्रांड वैल्यू 312 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2,985 करोड़ रुपये है.

Houlihan Lokey ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि IPL की बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यू भी पिछले साल के मुकाबले 11.4 प्रतिशत बढ़ गई है, जो अब 20.6 अरब डॉलर हो गई. रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की स्टैंड-अलोन ब्रांड वैल्यू में 10.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जो 4.3 अरब डॉलर हो गई है. पिछले 3 सालों में IPL की ब्रांड वैल्यू 1.1 अरब डॉलर अधिक हो गई है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ब्रांड वैल्यू पिछले साल 269 मिलियन डॉलर थी, जिसमें एक साल में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. फ्रेंचाइजी लगातार दूसरे साल सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाली टीम बनी हुई है. RCB की ब्रांड वैल्यू 312 मिलियन डॉलर हो गई है. सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाली टीमों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस है। MI की ब्रांड वैल्यू 264 मिलियन डॉलर है.

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CSK की ब्रांड वैल्यू कितनी?

सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में तीसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है। KKR की ब्रांड वैल्यू 245 मिलियन डॉलर है. चौथे स्थान पर 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स है. CSK की ब्रांड वैल्यू 244 मिलियन डॉलर है.

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RCB ने रचा इतिहास, 300 मिलियन डॉलर वाली पहली क्रिकेट टीम बनी

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ा IPL का दबदबा

जियोहॉटस्टार के आंकड़ों के अनुसार, पिछला संस्करण (IPL 2026) 1.06 अरब स्क्रीन तक पहुंचा. कुल व्यूअरशिप 7 प्रतिशत बढ़ी है. हालांकि पारंपरिक टीवी रेटिंग में 18.8% गिरावट दर्ज की गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 Jul 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB IPL News CSK Brand Value RCB Brand Value MI Brand Value IPL Brand Value
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