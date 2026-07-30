RCB ने रचा इतिहास, 300 मिलियन डॉलर वाली पहली क्रिकेट टीम बनी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL में पिछले 2 संस्करणों (2025-2026) की चैंपियन है, वो तीसरी टीम है जिसने लगातार 2 खिताब जीते हैं. इससे पहले 17 सालों तक RCB एक भी बार चैंपियन नहीं बनी थी. अब टीम ने मैदान से बाहर कारोबार की दुनिया में नया इतिहास रचा है. 2026 की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार RCB पहली ऐसी क्रिकेट टीम बन गई है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 300 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार RCB की ताजा ब्रांड वैल्यू 312 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2,985 करोड़ रुपये है.

Houlihan Lokey ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि IPL की बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यू भी पिछले साल के मुकाबले 11.4 प्रतिशत बढ़ गई है, जो अब 20.6 अरब डॉलर हो गई. रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की स्टैंड-अलोन ब्रांड वैल्यू में 10.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जो 4.3 अरब डॉलर हो गई है. पिछले 3 सालों में IPL की ब्रांड वैल्यू 1.1 अरब डॉलर अधिक हो गई है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ब्रांड वैल्यू पिछले साल 269 मिलियन डॉलर थी, जिसमें एक साल में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. फ्रेंचाइजी लगातार दूसरे साल सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाली टीम बनी हुई है. RCB की ब्रांड वैल्यू 312 मिलियन डॉलर हो गई है. सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाली टीमों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस है। MI की ब्रांड वैल्यू 264 मिलियन डॉलर है.

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CSK की ब्रांड वैल्यू कितनी?

सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में तीसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है। KKR की ब्रांड वैल्यू 245 मिलियन डॉलर है. चौथे स्थान पर 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स है. CSK की ब्रांड वैल्यू 244 मिलियन डॉलर है.

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डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ा IPL का दबदबा

जियोहॉटस्टार के आंकड़ों के अनुसार, पिछला संस्करण (IPL 2026) 1.06 अरब स्क्रीन तक पहुंचा. कुल व्यूअरशिप 7 प्रतिशत बढ़ी है. हालांकि पारंपरिक टीवी रेटिंग में 18.8% गिरावट दर्ज की गई.