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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअजिंक्य रहाणे ने लिया संन्यास, इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा

अजिंक्य रहाणे ने लिया संन्यास, इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा

Ajinkya Rahane Retirement from International Cricket: भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी.

Written By : शिवम |  Updated at : 30 Jul 2026 10:55 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. अपने फैंस संग इस खबर को साझा करते हुए रहाणे काफी भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए. बता दें कि वह अब इंडियन प्रीमियर लीग में भी नहीं खेलेंगे। पिछले 2 संस्करण वह KKR के कप्तान थे.

अजिंक्य रहाणे ने कहा, "हर चीज का सही समय होता है, मुझे लगता है मेरी रिटायरमेंट का सही समय आ गया है. मैंने इस खेल को अपना सबकुछ दिया जो मैं दे सकता था." उन्होंने शुरूआती दिनों को याद करते हुए सभी BCCI, MCA, कोच, प्लेयर्स और सभी IPL फ्रेंचाइजियों का शुक्रिया किया. उन्होंने खास तौर पर अपनी पत्नी और परिवार का भी शुक्रिया कहा, जो हर परिस्थिति में उनके साथ रहा. ये कहते हुए रहाणे की आंखों में आंसू थे.

 
 
 
 
 
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6 टेस्ट मैचों में की कप्तानी

अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैचों में कप्तानी भी की, जिसमें से 4 में जीत हासिल की और 2 ड्रा रहे. उनकी कप्तानी में भारत ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती.

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अजिंक्य रहाणे का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

38 वर्षीय रहाणे ने 2011 में वनडे और टी20 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. 2013 में उन्होंने पहला टेस्ट खेला था. उन्होंने जुलाई 2023 में आखिरी टेस्ट खेला था, जो उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ. वनडे की बात करें तो वह 2018 के बाद से टीम में जगह नहीं बना पाए, टी20 इंटरनेशनल में भी वह 2016 से बाहर चल रहे थे। रहाणे को भी पता था कि अब शायद उनकी वापसी टीम में न हो.

रहाणे ने अपने इंटरनेशनल करियर में 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेले, जिसमें क्रमश 5077, 2962 और 375 रन बनाए. टेस्ट में उन्होंने 12 और वनडे में 3 शतक लगाए.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Indian Cricketer INDIAN CRICKET TEAM Ajinkya Rahane Retirement
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