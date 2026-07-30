आकिब नबी को टीम में शामिल नहीं करने पर भड़के इरफान पठान, दिया ये बयान

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ आकिब नबी को शामिल न किए जाने पर चयनकर्ताओं से सवाल किया है. नबी अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भी टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, हालांकि वे नेट बॉलर के तौर पर टीम के साथ गए थे.

दाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने घरेलू सीज़न में शानदार प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई और जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई. फाइनल में केएल राहुल के खिलाफ उनके शानदार स्पेल ने खास तौर पर सबका ध्यान खींचा.

नबी ने हाल ही में श्रीलंका के इंडिया ए दौरे पर भी अपनी काबिलियत साबित की, जहां उन्होंने दो चार-दिवसीय मैचों में छह विकेट लिए. घरेलू और इंडिया ए, दोनों स्तरों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, चयनकर्ताओं ने उन्हें सीनियर टेस्ट टीम में जगह नहीं दी.

इरफान पठान ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद चयनकर्ताओं ने आकिब नबी को नज़रअंदाज़ क्यों किया. भारत के पूर्व ऑलराउंडर का तर्क था कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच नबी को डेब्यू का मौका देने का सबसे अच्छा अवसर था, बजाय इसके कि मोहम्मद सिराज जैसे स्थापित गेंदबाज़ पर भरोसा किया जाए.

पठान ने 'स्पोर्टस्टार' से कहा, "सच कहूँ तो, नबी को न चुने जाने का मेरे पास कोई तार्किक जवाब नहीं है." पठान ने कहा, "मुझे चयन प्रक्रिया समझ नहीं आई. मोहम्मद सिराज आपके मुख्य गेंदबाज़ हैं. जब (जसप्रीत) बुमराह नहीं होते, तो सिराज आपके नंबर 1 गेंदबाज़ बन जाते हैं. तो फिर, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे टेस्ट मैच में उन्हें खिलाने की क्या ज़रूरत थी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा भी नहीं था?"

उन्होंने आगे कहा, "अगर घरेलू प्रदर्शन मायने रखता है, तो आपने आकिब को इनाम क्यों नहीं दिया? उन्हें उस स्तर पर खिलाने और परखने का यह सबसे अच्छा मौका था..."

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पठान ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इनाम देने की वकालत करते हुए कहा कि नबी ने लगातार वे खूबियां दिखाई हैं जो टॉप लेवल पर सफल होने के लिए ज़रूरी हैं. भारत के पूर्व ऑलराउंडर ने चेतावनी दी कि होनहार तेज़ गेंदबाज़ों को मौका देने में देरी करने से भारत उनके करियर के सबसे अच्छे दौर के कीमती साल गंवा सकता है.

पठान ने कहा, "लोग तेज़ रफ़्तार की बात करते हैं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि गेंदबाज़ किस तरह बल्लेबाज़ को छका रहा है. क्या वह घरेलू क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज़ों को परेशान कर रहा है? उसने लगातार ऐसा किया है. यहां तक ​​कि रणजी ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में भी उसने के.एल. राहुल जैसे सीनियर बल्लेबाज़ों को परेशान किया और यह सबने देखा इसलिए, उसके प्रदर्शन को इनाम मिलना चाहिए था."

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