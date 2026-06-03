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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'बदतमीज और घमंडी...', वैभव सूर्यवंशी के वायरल वीडियो पर हर्षा भोगले का फूटा गुस्सा

'बदतमीज और घमंडी...', वैभव सूर्यवंशी के वायरल वीडियो पर हर्षा भोगले का फूटा गुस्सा

Vaibhav Sooryavanshi Fake Video: सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी का एक फेक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वैभव काफी असभ्य और घमंडी नजर आए. इसे देख पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले आग बाबुल हो उठे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 03 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL) में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में वैभव को हर्षा भोगले को जवाब देते वक्त काफी बदतमीज और घमंडी दिखाया गया है. यह वीडियो पूरी तरह से आर्टिफिसियल इंटेलीजेन्स (AI) से बनाया हुआ है और इसका ऑडियो भी डब किया गया है. जब  क्रिकेट कॉमेंटेटर हर्ष भोगेल तक यह वीडियो पहुंची तब वे बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने बताया यह पूरी तरह से फर्जी है. उन्होंने इस वीडियो को देख कर अपनी प्रतिक्रिया इंस्टाग्राम के पर एक लंबी पोस्ट डालकर साझा की. उन्होंने वीडियो के पीछे की सच्चाई बताई और इसे पूरी तरह नकली करार देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है. 

हर्षा भोगले का पोस्ट

हर्षा भोगले ने वीडियो को झूठा बताते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘सोशल मीडिया पर मेरा और वैभव सूर्यवंशी का एक नकली डब किया हुआ वीडियो चल रहा है. इसमे वैभव को असभ्य और घमंडी दिखाया गया है. सच यह है कि न तो ऐसा कोई सवाल पूछा गया था और न ही ऐसा कोई जवाब दिया गया था. यह बहुत ही क्रूर और शरारतपूर्ण हरकत है, खासकर एक छोटे बच्चे के प्रति जो अपनी कुछ मुलाकातों में हमेशा बहुत सम्मानजनक रहा है.’

हर्षा भोगले ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए बीसीसीआई और राजस्थान रॉयल्स को भी टैग किया है.

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नमन अवॉर्ड्स में हुई बातचीत 

वैभव सूर्यवंशी और हर्षा भोगले का जो वीडियो  वायरल हो रहा है वह ‘बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026’ की है. वायरल वीडियो में उन दोनों के बातचीत को डबिंग की मदद से बदला गया है.  इससे साफ जाहिर होता है कि कोई वैभव की छवि को बिगाड़ना चाहता है. इस समारोह में हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ बैठे वैभव सूर्यवंशी से जब हर्षा भोगले ने बात की थी, तो वैभव ने बेहद सादगी से अपने इरादे जताए थे. वैभव ने असल में कहा था, ‘सर, इस बार यही गोल है कि टीम के लिए ट्रॉफी जीतनी है. हमारी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी चल रही है और सभी खिलाड़ी काफी कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं. तो उम्मीद है कि इस बार ट्रॉफी हम लोग ही जीतेंगे.’

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Published at : 03 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Harsha Bhogle Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
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