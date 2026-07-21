कौन हैं अभिषेक पोरेल? कभी ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट बने, अब रेप केस में होगी गिरफ्तरी

भारतीय घरेलू क्रिकेट के उभरते विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल कानूनी विवाद में घिर गए हैं. बंगाल के लिए खेलने वाले इस युवा क्रिकेटर पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच के दौरान उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. आइए जानते हैं कौन हैं अभिषेक पोरेल और क्रिकेट में उनका सफर कैसा रहा.

कौन हैं अभिषेक पोरेल?

अभिषेक पोरेल पश्चिम बंगाल के चंदननगर के रहने वाले हैं और घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह तेज गेंदबाज ईशान पोरेल के चचेरे भाई हैं. जूनियर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें ईस्ट जोन अंडर-19 टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने अपनी विकेटकीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाई. अभिषेक ने साल 2022 में बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया. इसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास और लिस्ट-ए क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया. अब तक वह 32 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 1408 रन बना चुके हैं, जबकि 22 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम 833 रन दर्ज हैं.

ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर मिला IPL मौका

साल 2023 में ऋषभ पंत के सड़क हादसे के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल डेब्यू करते हुए 11 गेंदों में 20 रन की तेज पारी खेलकर अपनी छाप छोड़ी. उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेन भी किया.

आईपीएल में कैसा रहा प्रदर्शन?

अभिषेक पोरेल अब तक आईपीएल में 35 मुकाबले खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 769 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक भी शामिल हैं. उन्होंने कई मौकों पर टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलीं और खुद को भविष्य के प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया.

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क्या है पूरा मामला?

अभिषेक पोरेल पर एक महिला ने शादी का वादा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

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