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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं अभिषेक पोरेल? कभी ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट बने, अब रेप केस में होगी गिरफ्तरी

कौन हैं अभिषेक पोरेल? कभी ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट बने, अब रेप केस में होगी गिरफ्तरी

अभिषेक पोरेल भारतीय घरेलू क्रिकेट के उभरते सितारा हैं, लेकिन अब उनके ऊपर एक ग्रहण लग चूका है जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 21 Jul 2026 01:37 PM (IST)
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भारतीय घरेलू क्रिकेट के उभरते विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल कानूनी विवाद में घिर गए हैं. बंगाल के लिए खेलने वाले इस युवा क्रिकेटर पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच के दौरान उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. आइए जानते हैं कौन हैं अभिषेक पोरेल और क्रिकेट में उनका सफर कैसा रहा.

कौन हैं अभिषेक पोरेल?

अभिषेक पोरेल पश्चिम बंगाल के चंदननगर के रहने वाले हैं और घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह तेज गेंदबाज ईशान पोरेल के चचेरे भाई हैं. जूनियर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें ईस्ट जोन अंडर-19 टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने अपनी विकेटकीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाई. अभिषेक ने साल 2022 में बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया. इसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास और लिस्ट-ए क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया. अब तक वह 32 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 1408 रन बना चुके हैं, जबकि 22 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम 833 रन दर्ज हैं.

ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर मिला IPL मौका

साल 2023 में ऋषभ पंत के सड़क हादसे के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल डेब्यू करते हुए 11 गेंदों में 20 रन की तेज पारी खेलकर अपनी छाप छोड़ी. उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेन भी किया.

आईपीएल में कैसा रहा प्रदर्शन?

अभिषेक पोरेल अब तक आईपीएल में 35 मुकाबले खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 769 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक भी शामिल हैं. उन्होंने कई मौकों पर टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलीं और खुद को भविष्य के प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया.

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क्या है पूरा मामला?

अभिषेक पोरेल पर एक महिला ने शादी का वादा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 21 Jul 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Ishan Porel Domestic Cricket Abhishek Porel
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