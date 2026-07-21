अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुषों की सीनियर सिलेक्शन कमिटी, श्रीलंका के आगामी दो-टेस्ट वाले दौरे के लिए इसी हफ्ते टीम चुन सकती है. यह दौरा 15 अगस्त से गाले में शुरू होगा. टीओआई के मुताबिक, चयनकर्ता वाशिंगटन सुंदर के बारे में साफ़ जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के दौरान चोटिल हो गए थे. इस ऑलराउंडर को लॉर्ड्स में सीरीज़ का फ़ैसला करने वाले मैच से चोट के कारण बाहर होना पड़ा था.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उन्हें दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. लंदन पहुंचने पर उनका दर्द कम हो गया था, लेकिन उन्हें स्कैन करवाने के लिए कहा गया. बाद में स्कैन की रिपोर्ट विशेषज्ञों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गई. साथ ही, यह भी माना जा रहा है कि अगर यह सिर्फ़ मांसपेशियों में खिंचाव या 'ग्रेड 1' की चोट भी हुई, तो भी 26 वर्षीय खिलाड़ी को पूरी तरह से मैच-फिट होने में कम से कम दो हफ़्ते लग सकते हैं.

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चूंकि भारतीय टीम को तैयारी शुरू करने के लिए 4 अगस्त को ही श्रीलंका रवाना होने की संभावना है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता वॉशिंगटन से जुड़े मामले को कैसे संभालते हैं. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम गाले टेस्ट से पहले चार दिन के वॉर्म-अप मैच में भी खेलेगी.

पिछले महीने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेले गए इकलौते टेस्ट मैच वाली टीम में बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा की वापसी हो सकती है. अब यह देखना होगा कि अगर वॉशिंगटन फ़िट नहीं हो पाते हैं, तो क्या हर्ष दुबे अपनी जगह बनाए रख पाएंगे, या फिर स्पिन-अटैक में विविधता बनाए रखने के लिए चयनकर्ता सारांश जैन जैसे ऑफ़-स्पिनर को चुनेंगे.

मानव सुथार और कुलदीप यादव के अपनी जगह बनाए रखने की उम्मीद है, जबकि तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा के शामिल होने की संभावना है. IPL के बाद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच के लिए जडेजा को नहीं चुना गया था, लेकिन अगरकर का कहना है कि यह अनुभवी ऑलराउंडर इस फ़ॉर्मेट में "नंबर 1 स्पिनर" बना हुआ है.

ऐसे में किस खिलाड़ी को टीम में जगह मिलती है और किसको नहीं इसको लेकर तस्वीर इसी हफ्ते साफ हो पाएगी. फिल्हाल टीम इंडिया लगातार हार रही सीरीज से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी और इसके लिए वो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेगी.

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