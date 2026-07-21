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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविराट कोहली की एक सलाह ने बदल दी PV सिंधु की सोच, फिर जापान ओपन जीतकर रच दिया इतिहास

विराट कोहली की एक सलाह ने बदल दी PV सिंधु की सोच, फिर जापान ओपन जीतकर रच दिया इतिहास

लगातार खराब फॉर्म से परेशान स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने विराट कोहली से सलाह लिया. विराट की उस एक सलाह ने बड़ी भूमिका निभाई.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 21 Jul 2026 10:54 AM (IST)
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दो साल से बड़े खिताब का इंतजार कर रहीं भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आखिरकार जापान ओपन 2026 जीतकर शानदार वापसी की. इस खिताब के साथ वह जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं. सिंधु की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे सिर्फ कड़ी मेहनत और फिटनेस ही नहीं, बल्कि विराट कोहली की एक सलाह ने भी बड़ी भूमिका निभाई.

फॉर्म से जूझ रहीं सिंधु ने विराट से मांगी थी सलाह

लगातार खराब फॉर्म से परेशान पीवी सिंधु ने विराट कोहली से पूछा कि उन्होंने अपने करियर के उस दौर से कैसे बाहर निकलकर वापसी की, जब उनके बल्ले से लंबे समय तक शतक नहीं निकला था. विराट ने उन्हें सीधा जवाब दिया कि उन्होंने दोबारा रन बनाने की खुशी को महसूस करना शुरू किया. यही बात सिंधु के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई.

‘हमें उनकी खेल की खुशी वापस लानी थी’

पैर के अंगूठे के लिगामेंट में चोट लगने के बाद डॉक्टरों ने सिंधु को तीन महीने का ब्रेक लेने की सलाह दी. इसके बाद उनके पति वेंकट दत्ता साई उन्हें अमेरिका के अटलांटा ले गए, जहां उन्होंने रिहैब और फिटनेस पर काम किया.

दत्ता साई ने इंडियन एक्स्प्रेस से कहा, 'हमें सिंधु के अंदर खेल की खुशी फिर से जगानी थी. विराट की कही बात लगातार मेरे दिमाग में घूम रही थी. अटलांटा के एक्सोस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने तीन शानदार ट्रेनर्स के साथ काम किया. परिवार के बीच रहकर उन्होंने बैडमिंटन के लिए अपना प्यार फिर से हासिल किया.' 

डेटा ने बताई कमजोरी, टीम ने बदल दी रणनीति

दत्ता साई ने बताया कि पेरिस ओलंपिक के बाद टीम ने सिंधु के खेल का गहराई से विश्लेषण किया. उन्होंने कहा, 'डेटा से पता चला कि उनका अटैकिंग गेम पहले जैसा नहीं रहा था. उन्हें एक अंक जीतने के लिए दूसरी, तीसरी और चौथी अटैक तक जाना पड़ रहा था, जिससे गलतियों की संभावना बढ़ रही थी. लाइन जजमेंट में भी उनकी गलतियां पहले से ज्यादा हो गई थीं.'

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डाइट पर भी किया बड़ा बदलाव

कोचिंग स्टाफ की सलाह पर सिंधु ने जापान ओपन से पहले करीब 3.5 किलो वजन कम किया. उनकी डाइट में प्रोटीन के लिए चिकन को प्रमुखता दी गई. खिताब जीतने के बाद टीम ने उन्हें उनकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाकर इस सफलता का जश्न मनाया. नई सोच, बेहतर फिटनेस और मजबूत मानसिकता के दम पर पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ उन्होंने दो साल से चला आ रहा बड़े खिताब का इंतजार खत्म किया और जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 21 Jul 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Badminton P V Sindhu VIRAT KOHLI
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