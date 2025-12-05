अपने ही विकेट पर जश्न मनाते नजर आए हार्दिक पांड्या, गेंदबाज को लगा लिया गले

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में गुरुवार को हुए मुकाबले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया. मैदान पर टक्कर तो अक्सर देखी जाती है, लेकिन अपने ही विकेट पर जश्न मनाना कम ही देखने को मिलता है. गुजरात के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने जब बड़ौदा के कप्तान हार्दिक पंड्या को आउट किया, तो हार्दिक ने नाराज या निराश होने के बजाय उन्हें गले लगाकर मुस्कुरा दिया. यह दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे हुआ ये अनोखा वाकया

दूसरी इनिंग में बड़ौदा की 74 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी. टीम ने शुरुआत भी बढ़िया की थी और स्कोर 69/1 पहुंच चुका था. इसी दौरान रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आए. बिश्नोई ने ऑफ-स्टंप पर थोड़ी छोटी गेंद फेंकी, जिसे हार्दिक पंड्या ने सीधा नीचे खेलकर बाउंड्री पार भेजने की कोशिश की. उनसे गेंद ठीक से टाइम नहीं हुई और कैच सीधे बिश्नोई के हाथों में चली गई.

A Cute moment between Hardik pandya and Ravi Bishnoi



Ravi got the wicket of hardik 10(6) pandya in smat today



Gujrat was allout for 73 and baroda chased it with 8 wickets in hand



Ravi took both wickets after taking 3/13 in last game pic.twitter.com/FR9s8EV3h8 — Sawai96 (@Aspirant_9457) December 4, 2025

हार्दिक ने 10 गेंदों में 6 रन की ही पारी खेली. जैसे ही वह आउट हुए, बिश्नोई सेलीब्रेट करने लगे, तभी हार्दिक ने हंसते हुए उन्हें हाई-फाइव दिया और बिश्नोई ने खुद आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया.

मैच का हाल

भले ही हार्दिक जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन उनकी टीम बड़ौदा ने मैच बेहद आसानी से अपने नाम कर लिया. गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 73 रनों पर ढेर हो गई. उनकी तरफ से किसी भी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला. बड़ौदा के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा. युवा गेंदबाज राज लिंबानी ने 3 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पंड्या ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 16 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा क्रुणाल पंड्या, रसिक सलाम और अतीत शेठ ने भी अच्छी लाइन-लेंथ रखकर गुजरात को संभलने नहीं दिया.

जवाब में, बड़ौदा की शुरुआत शानदार रही. ओपनर शशांक रावत और विक्रम सोलंकी ने तेजी से रन बनाए और टीम ने सिर्फ 6.4 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया.

हार्दिक के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला टूर्नामेंट

टीम इंडिया में वापसी की तैयारी कर रहे हार्दिक के लिए यह मैच मानसिक तौर पर भी महत्वपूर्ण रहा. उन्होंने शुरु में पंजाब के खिलाफ 77 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर फॉर्म में वापसी का संकेत दिया था. गुजरात के खिलाफ यह उनका SMAT का आखिरी मैच था. अब वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया से खेलने मैदान पर उतरेंगे.