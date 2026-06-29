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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'गौतम गंभीर, हम आपको कभी अपना कोच नहीं बनाएंगे...' आयरलैंड से हार के बाद इस क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया मजाक

'गौतम गंभीर, हम आपको कभी अपना कोच नहीं बनाएंगे...' आयरलैंड से हार के बाद इस क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया मजाक

भारत की आयरलैंड से हार के बाद आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने गौतम गंभीर पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो गया जिसमें टीम इंडिया की परफॉर्मेंस और गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 29 Jun 2026 10:29 AM (IST)
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Iceland Cricket Trolls Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के नाम भले ही बतौर मुख्य कोच भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप जिताने की उपलब्धि दर्ज हो, लेकिन अब तक जितनी भी बड़ी शर्मनाक हार देखने को मिली हैं, उनमें से कई उनकी कोचिंग के दौरान ही आई हैं. आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही टीम के खिलाफ भारत का टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप हो गया. इसके बाद आइसलैंड क्रिकेट ने तंज कसते हुए उन्हें अपने कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया.

भारतीय टीम की मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालने के बाद से गौतम गंभीर के खाते में कई निराशाजनक हार दर्ज हो चुकी हैं. घरेलू मैदान पर पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हो या फिर श्रीलंका में लंबे अंतराल के बाद वनडे सीरीज गंवाना. अब आयरलैंड जैसी हल्की मानी जा रही टीम के खिलाफ टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप. टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार के कुछ घंटे बाद ही आइसलैंड क्रिकेट ने सोमवार (June 29) को X (पूर्व ट्विटर) पर गौतम गंभीर को लेकर तंज कसा.


गौतम गंभीर, हम आपको कभी अपना कोच नहीं बनाएंगे...' आयरलैंड से हार के बाद इस क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया मजाक

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई इस पोस्ट में आइसलैंड क्रिकेट ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके पास गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल करने की कोई योजना नहीं है. साथ ही यह भी लिखा कि स्टार खिलाड़ियों से भरी भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हरवाने जैसा “काबिले-गौर” काम करने के लिए अलग ही प्रतिभा चाहिए.

आइसलैंड क्रिकेट ने X पर लिखा, “हम पुष्टि कर सकते हैं कि हम गौतम गंभीर को अपनी कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करना चाहते. हालांकि, वह साफ तौर पर प्रतिभाशाली हैं. उन भारतीय खिलाड़ियों के साथ आयरलैंड में ऐसे नतीजे देना वाकई असाधारण ‘गिफ्ट्स’ मांगता है.”

भारत का अगला दौरा कब?

टी20 वर्ल्ड कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाने के लगभग तीन महीने बाद भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दो मैचों की टी20I सीरीज खेलने आयरलैंड पहुंची थी. हालांकि टीम को दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. पहला मैच बेलफास्ट में भारत 34 रन से हार गया, जबकि दूसरा टी20I रविवार को बारिश से प्रभावित मुकाबले में आयरलैंड ने 1 रन से अपने नाम किया. दोनों मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने प्रभावित किया, लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही.

यह भी पढ़ें- IRE Vs IND T20I Series 2026: आयरलैंड की भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत, जय मूंदड़ा ने सीरीज पर कब्जा करते ही ये क्या कह दिया

कप्तान श्रेयस अय्यर और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन समेत कई बड़े खिलाड़ी पूरी सीरीज में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे. लगातार अपने शुरुआती दो टी20I मुकाबले हारने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय कप्तान बनने के बाद अब अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20I सीरीज में जोरदार वापसी करने की कोशिश करेंगे.

यह भी पढ़ें- जिसकी गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, वो जय मूंदड़ा आयरलैंड में अभी भी नौकरी ढूंढ रहे, जानिए सच्चाई

भारत इस सप्ताह के आखिर में इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगा. पहला टी20I July 1 को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला July 4 को ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा. इसके बाद बाकी तीन टी20I 7, 9 और 11 जुलाई को नॉटिंघम, ब्रिस्टल और साउथैम्प्टन में खेले जाएंगे.

Published at : 29 Jun 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
India Vs Ireland GAUTAM GAMBHIR SHREYAS IYER
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