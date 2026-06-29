राजस्थान के टोंक में जन्मे जय मूंदड़ा कुछ सालों पहले पढ़ाई के लिए आयरलैंड गए थे, यहां उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा और आयरलैंड की नेशनल टीम में जगह बनाई. रविवार को समाप्त हुई 2 मैचों की टी20 सीरीज जय की पहली इंटरनेशनल सीरीज थी. उन्होंने अपनी टीम को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें दूसरे मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

जय मूंदड़ा ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 5 विकेट लिए. दूसरे मैच में तो उन्होंने कहर बरपाया, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को उन्होंने पहले ही ओवर में चलता किया. मैच की पहली गेंद पर उन्होंने संजू को शून्य पर एलबीडबल्यू आउट किया, इस गेंद पर बल्लेबाज पूरी तरह बीट हो गए. इसके बाद उन्होंने तीसरे ओवर में श्रेयस अय्यर को बोल्ड किया. ये पल उनके लिए यादगार था, क्योंकि अब उनके प्रदर्शन को लेकर बातचीत हो रही है जबकि पहले सिर्फ इसलिए चर्चा में थे कि भारत में जन्मे और आयरलैंड टीम में शामिल हुए.

नौकरी ढूंढ रहे हैं जय मूंदड़ा?

लेकिन जय को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है. अभी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन भारत के टॉप बल्लेबाजों को ध्वस्त किया, वह IT सेक्टर में फुल टाइम नौकरी ढूंढ रहे हैं. जय 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने के लिए आयरलैंड चले गए थे. हैरानी वाली बात ये भी है कि बेशक वह आयरलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हों, लेकिन अभी भी उनके पास भारतीय पासपोर्ट है.

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2022 में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद इंटेल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, मूंड्रा ने पिछले साल जून में इंटेल छोड़ दिया. अभी वह किसी और कंपनी में शामिल नहीं हुए.

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जय मूंदड़ा की लिंक्डइन प्रोफाइल पर #Opentowork का बैज लगा है, जिससे माना जा सकता है कि वह आयरलैंड में फुल टाइम नौकरी ढूंढ रहे हैं. कुछ महीनों पहले उन्होंने ने एक पोस्ट के कमेंट पर लिखा था कि वह इंटेल में काम कर चुके हैं और अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं.