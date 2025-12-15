Lionel Messi Net Worth: फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार लियोनेल मेसी इन दिनों भारत आए हुए हैं. उनके आने से खेल जगत में जबरदस्त चर्चा है. मैदान पर जादू दिखाने वाले मेसी सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में भी शुमार हैं. हालात ऐसे हैं कि भारत के 7 सबसे अमीर क्रिकेटरों की कुल नेटवर्थ भी मेसी की कमाई के सामने छोटी नजर आती है.

कितनी है लियोनेल मेसी की नेटवर्थ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर की कुल नेटवर्थ करीब 7055 करोड़ रुपये आंकी जाती है. यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि यह दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की नेटवर्थ के करीब दोगुना बताया जाता है. क्लब फुटबॉल, इंटरनेशनल मैच, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस डील्स ने मेसी को कमाई के शिखर पर पहुंचा दिया है.

भारत के 7 सबसे अमीर क्रिकेटर कौन?

अब नजर डालते हैं भारत के उन 7 क्रिकेटरों पर, जो कमाई के मामले में देश में सबसे आगे माने जाते हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है अजय जडेजा का, जिनकी नेटवर्थ करीब 1450 करोड़ रुपये है. उनके बाद सचिन तेंदुलकर हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 1415 करोड़ रुपये बताई जाती है. तीसरे नंबर पर हैं एमएस धोनी, जिनकी नेटवर्थ करीब 1060 करोड़ रुपये है. चौथे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिनकी कमाई लगभग 1040 करोड़ रुपये मानी जाती है. इसके बाद सौरव गांगुली की नेटवर्थ करीब 800 करोड़ रुपये, रोहित शर्मा की लगभग 240 करोड़ रुपये और शुभमन गिल की करीब 130 करोड़ रुपये बताई जाती है.

जोड़ भी लें तो भी मेसी आगे

अगर इन सातों भारतीय क्रिकेटरों की कुल कमाई जोड़ दी जाए, तो आंकड़ा करीब 5895 करोड़ रुपये तक पहुंचता है. हालांकि यह भी मेसी की नेटवर्थ से लगभग 1160 करोड़ रुपये कम है. यानी अकेले मेसी, भारत के 7 सबसे अमीर क्रिकेटरों की संयुक्त कमाई से भी ज्यादा अमीर हैं.

क्रिकेट और फुटबॉल की कमाई का फर्क

यह तुलना साफ तौर पर दिखाती है कि फुटबॉल और क्रिकेट के बीच कमाई का अंतर कितना बड़ा है. जैसे विराट, धोनी और सचिन जैसे खिलाड़ी भारत ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े नाम रहे हैं. उसी तरह मेसी वैश्विक स्तर पर फुटबॉल के सबसे चमकते सितारे हैं. मेसी की कमाई यह साफ दिखाती है कि फुटबॉल ग्लोबल लेवल पर कितना बड़ा और पैसा कमाने वाला खेल है.