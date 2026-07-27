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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs BAN: भारत-बांग्लादेश सीरीज कब से होगी? सामने आया बड़ा अपडेट

IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश सीरीज कब से होगी? सामने आया बड़ा अपडेट

India Vs Bangladesh: BCB सभी मैच एक ही वेन्यू पर कराने के विचार से भी सहमत है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 27 Jul 2026 12:39 PM (IST)
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एक साल की अनिश्चितता के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के रिश्तों में सुधार की उम्मीद है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों बोर्ड सितंबर के पहले हफ्ते में भारत के बांग्लादेश दौरे के शेड्यूल पर काम कर रहे हैं. खबर है कि BCCI दिल्ली में होने वाली अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ तीन मैचों की T20I सीरीज़ को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, ताकि बांग्लादेश में व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए समय निकाला जा सके. इस सीरीज़ के लिए आखिरी मंज़ूरी भारत सरकार से मिलेगी, लेकिन बोर्ड चाहते हैं कि मंज़ूरी मिलने तक सारा प्लान तैयार रहे.

पिछले साल कूटनीतिक तनाव के कारण भारत ने बांग्लादेश का दौरा करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद, जनवरी में मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने पर बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से अपनी जगह छोड़ दी थी. TOI को पता चला है कि BCB ने 1 सितंबर से अपने सभी वेन्यू खाली रखे हैं क्योंकि वह BCCI के सामने कुछ विकल्प रख रहा है ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकें. BCB सभी मैच एक ही वेन्यू पर कराने के विचार से भी सहमत है.

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BCCI के एक सूत्र ने TOI को बताया, ''बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि तीन T20I मैच एक वेन्यू पर और तीन ODI मैच दूसरे वेन्यू पर हों. ढाका और चट्टोग्राम इसके लिए मुख्य वेन्यू हैं. दोनों बोर्ड ने लंदन में हाल ही में हुई ICC मीटिंग के दौरान इस पर चर्चा की.''

वहीं क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB 1 से 13 सितंबर के बीच भारत की मेजबानी करना चाहता है. ऐसे में यदि यह दौरा तय होता है तो भारत-अफगानिस्तान T20 सीरीज की तारीखों में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है. समय की कमी भी दोनों बोर्डों के सामने बड़ी चुनौती है. 24 सितंबर से एशियन गेम्स शुरू होने हैं, जबकि 27 सितंबर से वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आने वाली है. ऐसे में सीरीज को ज्यादा समय तक टालना संभव नहीं होगा. 

इससे पहले 24 जुलाई को यह खबर सामने आई थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सितंबर में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है. इसके बाद क्रिकेट जगत में भी यह उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित 6 मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज आयोजित हो सकती है.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 27 Jul 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
India Vs Bangladesh BCCI
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