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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सये क्या हुआ? वैभव सूर्यवंशी की जगह 'प्लॉप' संजू सैमसन को ही किया सपोर्ट, दिनेश कार्तिक का बयान वायरल

ये क्या हुआ? वैभव सूर्यवंशी की जगह 'प्लॉप' संजू सैमसन को ही किया सपोर्ट, दिनेश कार्तिक का बयान वायरल

Vaibhav Sooryavanshi Dinesh Karthik: वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू कब होगा? ये सवाल अब बहुत ज्यादा लोगों के जहन में उठ रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 03 Jul 2026 09:27 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू कब होगा? ये सवाल इन दिनों हर ओर चर्चा मे है. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था. साथ ही, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भी भारतीय प्रबंधनों ने उनकों टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका नहीं दिया.

संजू और अभिषेक में से एक को बाहर बैंच पर बैठना पड़ेगा

वैभव को अगर टीम इंडिया की तरफ से खेलना है, तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर बैंच पर बैठना होगा. संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. साथ ही,आईपीएल 2026 में भी उन्होंने धमाल मचाया था,लेकिन पिछले तीन मुकाबलों से उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. इसी बीच वैभव को भारतीय टीम की तरफ से खिलाने को लेकर फैंस काफी मांग कर रहे हैं.

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दिनेश कार्तिक का बयान वायरल

हालांकि, भारत के पूर्व बल्लेबाज और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के मन में वैभव के डेब्यू को लेकर कुछ और राय चल रही है. उनका कहना है कि वैभव को लेकर जो उनके फैंस में उत्सुकता चल रही है वो जायज़ है लेकिन भारतीय टीम की तरफ से खेलना इतना असान नहीं होता है. यहां अनुभव की अहम भूमिका रहती है. इसी के साथ कार्तिक ने संजू सैमसन के लिए, भारतीय मैंनेजमेंट को उन्हें टीम में बरकरार रखने की सलाह दी है. 

कार्तिक ने वैभव को लेकर दिया बड़ा बयान

कार्तिक ने क्रिकबज से कहा,'संजू सैमसन पिछले तीन मुकाबलों में अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलने में नाकाम रहें हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को टीम में लाने की मांग और ज्यादा बढ़ गई है. फिर भी मैंनेजमेंट को कहूंगा कि संजू को ही भारतीय टीम में बनाए रखें. सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में "प्लेयर ऑफ दी" मैच रहे हैं. वह इस समय प्रेशर महसूस कर रहे हैं. सारा जगत ये चाहता है कि वैभव को टीम में लाया जाए, लेकिन संजू सैमसन जैसे कमाल के खिलाड़ी को स्पोर्ट करना इस वक्त बेहतर रहेगा. उनकों स्पोर्ट करने के पीछे बड़ी वजह यह है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने प्रेशर में ही अपना सर्वक्षेष्ठ प्रदर्शन दिखाया था. इस प्रेशर वाले समय में उन्हीं का समर्थन करना बेहतर होगा. वैभव सूर्यवंशी को अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने का और टीम इंडिया की तरफ से खेलने का पूरा मौका दिया जाएगा. वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे होने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में टीम इंडिया का और अपना नाम रोशन करेगा.'

भारतीय टीम का स्कोर 189 तक पहुंच सका

भारत-इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले में भारी बारिश के कारण मैच को रद्द करना पड़ा था. हालांकि, भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा (59) और कप्तान श्रेयस अय्यर ने (68)  रनों की कमाल की पारी खेली थी. इस मुकाबले में संजू सैमसन और ईशान किशन आयरलैंड के खिलाफ बीतें दो मुकाबलों की तरह प्लॉप रहे, संजू 1 रन बनाकर और ईशान 0 पर रन आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम की शान रखते हुए अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर के साथ शिवम दुबे ने भी अपना पूरा योगदान दिया. उन्होंने 21 गेंदें खेलकर 42 रन बना डाले थे. तीनों की कमाल की बल्लेबाज़ी के बाद भारतीय टीम का स्कोर 189 तक पहुंच सका.

भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शनिवार को मैंनचेस्टर मे खेला जाने वाला है.

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Published at : 03 Jul 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
SANJU SAMSON DINESH KARTHIK IND Vs ENG T20 Vaibhav Sooryavanshi
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