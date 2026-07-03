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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलWATCH: विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? FIFA वर्ल्ड कप में IShowSpeed का रिएक्शन वायरल

WATCH: विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? FIFA वर्ल्ड कप में IShowSpeed का रिएक्शन वायरल

फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल बनाम क्रोएशिया मैच के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन IShowSpeed ने कहा कि वह विराट कोहली के भी फैन हैं. दरअसल उनसे पूछा गया था कि क्या आप कोहली के फैन हैं?

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Jul 2026 09:17 AM (IST)
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फीफा विश्व कप 2026 में आज हुए मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर राउंड और 16 में जगह बना ली है, जहां उनका सामना स्पेन के साथ होगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहला गोल दागकर अपनी टीम को बराबरी कराई थी. स्टेडियम में मौजूद IShowSpeed से उनके पास खड़े एक फैन ने पूछा कि क्या आप विराट कोहली के भी फैन हैं? इस पर उन्होंने बेझिझक कहा कि हां वह कोहली के फैन हैं. लेकिन उन्होंने पलटकर फैन से पूछ लिया कि रोनाल्डो या कोहली? इस पर जो उस शख्स ने कहा, स्पीड के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई.

अगर आप IShowSpeed को फॉलो करते हो तो जानते होंगे कि उनके सामने कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बुराई करे या उन्हें किसी और से कम आंके तो वह कितना गुस्सा हो जाते हैं. पुर्तगाल बनाम क्रोएशिया मैच के दौरान स्टेडियम में स्पीड के पास खड़े एक भारतीय शख्स ने पूछा कि क्या आप विराट कोहली के फैन हैं? तो स्पीड ने हां कहा लेकिन पलटकर पूछ दिया कि कोहली या रोनाल्डो? उनका मतलब ये पूछना था कि दोनों में से कौन बेहतर है?

हालांकि उस शख्स ने समझदारी से जवाब देते हुए कहा कि विराट कोहली और रोनाल्डो, दोनों. इस पर स्पीड भी मुस्कुराने लगे. हां, अगर कोहली की जगह अगर कोई और खिलाड़ी होता और फिर वो शख्स यही जवाब देता तो शायद स्पीड गुस्से से रियेक्ट करते.

यह भी पढ़ें- पुर्तगाल ने नॉकआउट में क्रोएशिया को रौंदा, रोनाल्डो की आंखों में आंसू, क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? जानें

विराट कोहली क्रिकेट ग्राउंड के साथ सोशल मीडिया के भी किंग हैं, जिनके सिर्फ इंस्टाग्राम पर 273 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी भी क्रिकेटर के नहीं है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 670 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पर दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला प आगे है. पहले पर इंस्टाग्राम का खुद का अकाउंट (685 M) है.

यह भी पढ़ें- सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Jul 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Kohli Cristiano Ronaldo VIRAT KOHLI Portugal Football Team FIFA World Cup 2026 Ishowspeed
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