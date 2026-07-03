WATCH: विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? FIFA वर्ल्ड कप में IShowSpeed का रिएक्शन वायरल

फीफा विश्व कप 2026 में आज हुए मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर राउंड और 16 में जगह बना ली है, जहां उनका सामना स्पेन के साथ होगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहला गोल दागकर अपनी टीम को बराबरी कराई थी. स्टेडियम में मौजूद IShowSpeed से उनके पास खड़े एक फैन ने पूछा कि क्या आप विराट कोहली के भी फैन हैं? इस पर उन्होंने बेझिझक कहा कि हां वह कोहली के फैन हैं. लेकिन उन्होंने पलटकर फैन से पूछ लिया कि रोनाल्डो या कोहली? इस पर जो उस शख्स ने कहा, स्पीड के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई.

अगर आप IShowSpeed को फॉलो करते हो तो जानते होंगे कि उनके सामने कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बुराई करे या उन्हें किसी और से कम आंके तो वह कितना गुस्सा हो जाते हैं. पुर्तगाल बनाम क्रोएशिया मैच के दौरान स्टेडियम में स्पीड के पास खड़े एक भारतीय शख्स ने पूछा कि क्या आप विराट कोहली के फैन हैं? तो स्पीड ने हां कहा लेकिन पलटकर पूछ दिया कि कोहली या रोनाल्डो? उनका मतलब ये पूछना था कि दोनों में से कौन बेहतर है?

हालांकि उस शख्स ने समझदारी से जवाब देते हुए कहा कि विराट कोहली और रोनाल्डो, दोनों. इस पर स्पीड भी मुस्कुराने लगे. हां, अगर कोहली की जगह अगर कोई और खिलाड़ी होता और फिर वो शख्स यही जवाब देता तो शायद स्पीड गुस्से से रियेक्ट करते.

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IShowSpeed meets an Indian fan at the Portugal vs Croatia live watch party and asks Speed if he's a Virat Kohli fan. When Speed asks, "Virat Kohli or Ronaldo?" he says "Both," before bringing up Messi, ruining Speed's mood 😭



"Yes, obviously I'm a Virat Kohli fan." 🔥 pic.twitter.com/VNKO6mWmxa — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) July 2, 2026

विराट कोहली क्रिकेट ग्राउंड के साथ सोशल मीडिया के भी किंग हैं, जिनके सिर्फ इंस्टाग्राम पर 273 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी भी क्रिकेटर के नहीं है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 670 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पर दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला प आगे है. पहले पर इंस्टाग्राम का खुद का अकाउंट (685 M) है.

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