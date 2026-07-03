शबनीम इस्माइल ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए इतिहास अपने नाम कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका की इस तेज गेंदबाज ने मुकाबले में 2 विकेट हासिल किए हैं और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. शबनीम इस्माइल ने सबसे पहले एमी जोन्स को आउट कर वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 50 विकेट पूरे किए हैं. इसके बाद उन्होंने एलिस कैप्सी का विकेट लेकर अपने कुल विकेटों की संख्या 51 तक पहुंचा दी है. इसके साथ ही उन्होंने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

इतना ही नहीं, शबनीम इस्माइल अब मेंस और वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप को मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गई हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड शाकिब अल हसन के नाम दर्ज था. बांग्लादेश के इस हरफनमौला खिलाड़ी ने मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 50 विकेट हासिल किए हैं, जबकि शबनीम इस्माइल अब 51 विकेट के साथ उनसे आगे निकल गई हैं.

वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट

51 - शबनीम इस्माइल (दक्षिण अफ्रीका)*

48 - मेगन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया)

44 - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)

41 - अन्या श्रबसोल (इंग्लैंड)

39 - मारिज़ैन कैप (दक्षिण अफ्रीका)

मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट

शाकिब अल हसन - 50

एडम जैंपा - 44

आदिल रशीद - 44

राशिद खान - 43

जसप्रीत बुमराह - 40

अगर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. शानदार फॉर्म में चल रहीं डैनी वायट-हॉज सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गई हैं. इंग्लैंड ने 3.2 ओवर के अंदर 23 रन तक अपने तीन विकेट गंवा दिए हैं. वहीं पावरप्ले खत्म होने तक टीम 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 35 रन ही बना सकी है. मुकाबले के शुरुआती चरण में दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह हावी नजर आई है.