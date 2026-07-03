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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCSK या फिर KKR? हार्दिक पंड्या के ट्रेड को लेकर दोनों टीमों में छिड़ी जंग,कासी विश्वनाथन ने दे दिया बड़ा बयान

CSK या फिर KKR? हार्दिक पंड्या के ट्रेड को लेकर दोनों टीमों में छिड़ी जंग,कासी विश्वनाथन ने दे दिया बड़ा बयान

आईपीएल 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हार्दिक पंड्या के नाम को लेकर ट्रेड की खबरे सुर्खयों में है. 5 बार की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच उनको लेकर जंग छिड़ी हुई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 03 Jul 2026 06:26 AM (IST)
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आईपीएल 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हार्दिक पंड्या के नाम को लेकर ट्रेड की खबरे सुर्खयों में है. रिपोर्ट्स की माने, तो मुंबई इंडियंस से अलग होने की खबरों के बाद,आईपीएल की 7 फ्रेंचाइजी उनको टीम में शामिल करने में जुटी हुई हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 बार की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच उनको लेकर जंग छिड़ी हुई है. इन विवादों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ कासी विश्वनाथन ने चुप्पी तोड़ी है. कासी विश्वनाथन ने सभी ख़बरो को अभी जल्दबाज़ी बताया और कहा, 'हमने हार्दिक पंड्या के ट्रेड को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं की है. इसकी चर्चा केवल सीजन के करीब पहुंचने पर ही होगी,जो साल 2026 के समाप्त होने के बाद ही संभव होगा'.

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अमेरिका में खेली जाने वाली टी20 मेजर लीग क्रिकेट का आयोजन 18 जुलाई तक होना है. चेन्नई सुपर किंग्स की सहायक फ्रेंचाइजी टेक्सास चेन्नई सुपर किंग्स इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है, जिसकी वजह से चेन्नई की मैनेजमेंट टीम इसमे व्यस्त है.

TOI की रिपोर्ट के अनुसार,आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़कर बाकी टीमें हार्दिक को लेकर अपनी उत्सुकता जता चुकी हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह ट्रेड इसलिए भी अहम होगा क्योंकि आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन खराब रहा था. टीम प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर रही थी. वहीं आईपीएल 2025 में टीम 10वें स्थान पर रही थी. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी और टी20 में उनके खुद के प्रदर्शन को लेकर काफी सवाल खडे़ हुए हैं. ऐसे में दो बार गुजरात टाइटंस को फाइनल में ले जाने वाले और एक बार जीत दिलाने वाले हार्दिक को चेन्नई टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस ट्रेड मामले को लेकर पहले भी सुर्खियों में रही है. पिछले साल ही हमें आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड देखने को मिला था. जब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को सीएसके में शामिल किया गया और दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में चले गए थे.

आईपीएल 2026 का सीजन भले ही हार्दिक पंड्या और उनकी टीम के लिए बेहद निराशाजनक रहा हो, लेकिन दुनिया के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को अपनी टीम में शामिल करने की जंग में  सभी टीमें इस वक्त बनी हुई हैं.

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Published at : 03 Jul 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
CSK Kasi Viswanathan KKR HARDIK PANDYA IPL 2027
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