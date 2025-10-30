इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के हर सीजन में एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंजता है, “क्या इस बार धोनी खेलेंगे?” चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हर बार अपने फैंस को चौंकाते हुए पीली जर्सी में मैदान पर खेलने ऊतर जाते हैं. अब आने वाले सीजन में उनकी उम्र और फिटनेस को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि IPL 2026 धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है. ऐसे में सीएसके के सामने सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ‘थाला’ के बाद टीम की कमान कौन संभालेगा?

अब लगता है चेन्नई को इसका जवाब मिल गया है और वो हैं उर्विल पटेल. इस युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ने हाल ही में अपने एक वायरल वीडियो से फैंस का दिल जीत लिया है, जिसमें वे धोनी की तरह ही स्टंप्स के पीछे बिजली की तेजी दिखाते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में दिखा धोनी वाला अंदाज

उर्विल पटेल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे विकेट के पीछे ऐसे रिएक्शन देते दिख रहे हैं, जैसे धोनी अपने प्राइम दिनों में किया करते थे. वीडियो में गेंदबाज की डिलीवरी पर बल्लेबाज महज एक पल के लिए क्रीज से बाहर होता है और बस वो कुछ सेकेंड का ही समय काफी था! उर्विल ने पलक झपकते ही बेल्स उड़ाकर विकेट ले लिया.

View this post on Instagram A post shared by Urvil mukesh patel (@urvil_patel_37)

वीडियो के साथ उर्विल ने लिखा, “Didn’t learn from books… Learnt from the legend himself - Thala”. फैंस को यह अंदाज इतना पसंद आया कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

CSK ने भी की तारीफ

इस वीडियो को खुद चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ने लाइक किया और कमेंट में लिखा. उन्होंने लिखा, “Top work!”. इसके बाद से फैंस के बीच उर्विल को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई लोगों का कहना है कि धोनी के बाद अगर कोई विकेटकीपर CSK में उनकी जगह भर सकता है, तो वह उर्विल पटेल ही हैं.

बल्ले से भी धोनी के स्टाइल में धमाल

सिर्फ विकेटकीपिंग ही नहीं, उर्विल बल्ले से भी शानदार गेम दिखा रहे हैं. हाल ही में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में उन्होंने बंगाल के खिलाफ शानदार पारी खेली. वो जब बल्लेबाजी करने आए तब टीम मुश्किल में थी और 50 रन पर तीन विकेट गिर चुके थे. ऐसे में उर्विल तीसरे नंबर पर आए और 96 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया. उन्होंने 124 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्कों की बदौलत109 रनों की बेहतरीन पारी खेली.

सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड भी नाम

26 साल के उर्विल पटेल भारत के सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने 2024 में त्रिपुरा के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में शतक ठोककर यह रिकॉर्ड बनाया था. इसी प्रदर्शन के बाद सीएसके ने IPL 2025 में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया. सीएसके के लिए उर्विल अब तक 3 मैचों में 68 रन बना चुके हैं और अपनी विकेटकीपिंग से टीम प्रबंधन को खासा प्रभावित किया है.