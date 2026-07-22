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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटछात्र आंदोलन पर आई युवराज सिंह की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सरकार और छात्रों को जानना चाहिए

छात्र आंदोलन पर आई युवराज सिंह की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सरकार और छात्रों को जानना चाहिए

Yuvraj Singh: युवराज सिंह ने दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन को लेकर बात की. उन्होंने जो कहा वह छात्रों और सरकार के लिए जानना जरूरी है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 22 Jul 2026 10:57 PM (IST)
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Yuvraj Singh On Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा मैसेज दिया. आंदोलन पर क्रिकेट जगत से अब तक कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है. युवराज इस पर बोलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए. बॉलीवुड से जरूर कुछ रिएक्शन आ चुके हैं. युवी की बात छात्रों और सरकार के लिए जानना बहुत जरूरी है. 

उन्होंने छात्रों, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के हक को लेकर बात की. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए भारत के भविष्य के लिए समाधान निकाला जा सकता है. 

बुधवार (22 जुलाई) को युवी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष के लिए, आप शाति से सीखने, सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के अवसर के हकदार हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "आपकी भलाई ही एक उज्ज्वल भारत की नींव है. आइए, देखभाल, अवसर और उम्मीद वाले समुदाय बनाने के लिए साथ आएं."

अपनी बात को समाप्त करते हुए युवराज ने लिखा, "बातचीत के जरिए हम भारत के भविष्य के लिए कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं."

संसद मार्च का आह्वान, छात्रों पर हुई लाठी चार्ज

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी आंदोलन में सोमवार (20 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से संसद तक मार्च करने के आह्वान किया गया, जिस पर हजारों प्रदर्शनकारी सेंट्रल दिल्ली में इक्ट्ठा हुए. इसी दिन संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई. संसद तक मार्च के दौरान पलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. पुलिस की तरफ लाठी चार्ज की गई आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. 

इसी बीच सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है. अपनी भूख हड़ताल के 25वें दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने खुद को लेकर अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि उनका करीब 11 किलो वजन घट गया है. इसके अलावा उन्होंने आंदोलन को लेकर भी बात की. 

 

यह भी पढ़ें: इंग्लैंड में हार से इन 4 खिलाड़ियों का करियर खतरे में, अब दोबारा भारत की वनडे टीम में नहीं मिलेगी जगह!

Published at : 22 Jul 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Student Protest Yuvraj Singh CJP Protest
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