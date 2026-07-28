रोहित-कोहली को पूर्व क्रिकेटर की चेतावनी, कहा- 'टीम में उनकी जगह...'

पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है. दोनों दिग्गजों ने एकसाथ T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया था, फिर एक हफ्ते के अंतराल में टेस्ट को भी अलविदा कह दिया. अब दोनों भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलते हैं, दोनों का लक्ष्य अगले साल होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत को जिताना है. हालांकि ये भी सवाल है कि क्या तब तक दोनों खेलेंगे? पिछली सीरीज में तो ये रिपोर्ट आई कि लॉर्ड्स मैच के बाद रोहित रिटायरमेंट ले सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं हुआ. पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता ने चेतावनी दी कि फॉर्म में आने के लिए 1-2 मैच न लें, बल्कि पहले मैच से अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

दीप दासगुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "सिर्फ कोहली और रोहित से नहीं बल्कि हर खिलाड़ी के साथ ये बातचीत होनी चाहिए. उन्हें कहना चाहिए कि सीरीज की अच्छी शुरुआत करनी होगी और पहले ही मैच से लय पकड़नी होगी। लय में आने के लिए आप 1-2 मैच नहीं ले सकते. सपोर्ट स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, उन्हें खिलाड़ियों के साथ बातचीत करके ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे हर किसी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया जा सके."

पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "टीम में उनकी जगह को लेकर उनसे बातचीत की जरुरत नहीं है. 4 साल पहले उन्हें हर सीरीज से पहले बताया नहीं पड़ता था कि वो खेलेंगे. अपने प्रदर्शन के आधार पर उनकी जगह पक्की रहती थी. ये अब कैसे बदल सकता है, ये नहीं बदलना चाहिए."

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पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर यह चर्चा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि दोनों सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते हैं। आप जब कई फॉर्मेट में खेलते हैं और एक में फेल हो जाते हो और दूसरे में अच्छा करते हो तो विफलता को भुला दिया जाता है।" पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि ये दोनों के लिए एक चुनौती है। उनका कहना है कि दोनों के साथ वैसी ही बातचीत होनी चाहिए जैसे 3-4 साल पहले होती थी।

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