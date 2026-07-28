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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘बेबी एक काम था…’, गंभीर के पोस्ट देख फैंस बोले- अकाउंट हैक हो गया?

‘बेबी एक काम था…’, गंभीर के पोस्ट देख फैंस बोले- अकाउंट हैक हो गया?

गौतम गंभीर के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर हुए मीम्स और मजाकिया पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. फैंस ने अकाउंट हैक होने की आशंका जताई, हालांकि आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 28 Jul 2026 09:00 AM (IST)
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टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इन दिनों क्रिकेट नहीं, बल्कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की वजह से सुर्खियों में हैं. रविवार शाम उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल से लगातार कई ऐसी फोटो और वीडियो पोस्ट हुईं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए. गंभीर की सोशल मीडिया एक्टिविटी हमेशा सीमित रही है, इसलिए इन पोस्ट्स ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी.

मीम्स और मजाकिया पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस

करीब शाम चार बजे गंभीर के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक के बाद एक छह पोस्ट शेयर किए गए. इनमें कुछ ऐसे मीम्स और तस्वीरें थीं, जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर ट्रोल पेज या मीम अकाउंट्स शेयर करते हैं. सबसे ज्यादा चर्चा उस मीम की हुई, जिसमें लिखा था कि अगर कोई ‘बेबी एक काम था’ लिखकर मैसेज करे तो गंभीर तुरंत जवाब दे देते हैं. इसके अलावा कुछ पोस्ट में उनके कम मुस्कुराने वाले स्वभाव पर भी मजाक किया गया था. यही वजह रही कि फैंस समझ नहीं पाए कि क्या गंभीर ने खुद ये पोस्ट शेयर किए हैं या फिर उनके अकाउंट के साथ कुछ गड़बड़ हुई है.

सोशल मीडिया पर फैंस ने उठाए सवाल

पोस्ट सामने आते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि गौतम गंभीर अपनी छवि के बिल्कुल उलट इस तरह के पोस्ट शेयर नहीं कर सकते. कुछ लोगों ने इसे किसी ब्रांड प्रमोशन या सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बताया, जबकि बड़ी संख्या में फैंस ने अकाउंट हैक होने की आशंका जताई. हालांकि, इस मामले पर अभी तक गौतम गंभीर या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में पोस्ट के पीछे की असली वजह अब भी साफ नहीं हो सकी है.


‘बेबी एक काम था…’, गंभीर के पोस्ट देख फैंस बोले- अकाउंट हैक हो गया?

कोचिंग कार्यकाल भी बना चर्चा का विषय

इंस्टाग्राम विवाद के बीच गौतम गंभीर का कोचिंग कार्यकाल भी चर्चा में है. हाल के विदेशी दौरों पर भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी रणनीति और फैसलों पर सवाल उठे थे.

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ऐसे समय में सोशल मीडिया पर सामने आई इन पोस्ट्स ने क्रिकेट फैंस का ध्यान एक बार फिर गंभीर की ओर खींच लिया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या यह महज एक सोशल मीडिया कैंपेन था, किसी तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा या फिर वास्तव में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी और के नियंत्रण में चला गया था.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 28 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Sports GAUTAM GAMBHIR CRICKET
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