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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम का ऐलान, जडेजा की वापसी

श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम का ऐलान, जडेजा की वापसी

India Test Squad Against Sri Lanka 2026: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. ऑल राउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Jul 2026 09:50 AM (IST)
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अगस्त में भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके लिए BCCI ने आज मंगलवार को टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने बताया कि वाशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे. शुभमन गिल की कप्तानी में 15 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें 2 खिलाड़ियों का खेलना उनकी फिटनेस रिपोर्ट से तय होगा. केएल राहुल उपकप्तान हैं, 2 विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल टीम में शामिल किए गए हैं.

हाल ही में वनडे डेब्यू करने वाले लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को भी पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. उनके आलावा सारांश जैन दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किए गए हैं. मध्य प्रदेश से आने वाले सारांश ऑलराउंडर हैं, जो ऑफ स्पिनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं.

BCCI ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता COE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) से फिटनेस मंज़ूरी मिलने पर निर्भर करेगी. वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस क्लीयरेंस का इंतजार), साई सुदर्शन (फिटनेस क्लीयरेंस का इंतजार).

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भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त- गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त- सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Jul 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja India Test Squad India Vs Sri Lanka Test Series SHUBMAN GILL IND Vs SL Test
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