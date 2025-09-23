Yuvraj Singh summoned by ED Online Gaming App: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, युवराज सिंह आज मंगलवार, 23 सितंबर की दोपहर 12 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे हैं. युवराज को ऑनलाइन बैटिंग एप मामले में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है. इस मामले में पहले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना और शिखर धवन को भी समन आ चुका है और इन खिलाड़ियों से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है.

युवराज के अलावा इन लोगों को ED का समन

भारत के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह को ऑनलाइन सट्टेबाजी गेमिंग एप मामले की जांच में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ईडी इस मामले में लगातार कई लोगों से पूछताछ कर रही है. भारतीय खिलाड़ियों में सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन से भी ईडी ने पूछताछ की है. वहीं टीएमसी की पूर्व सांसद और बांग्ला अभिनेत्री मिमि चक्रवर्ती, अभिनेता अंकुश हाजरा को भी पूछताछ के लिए भी बुला चुकी है. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को बुधवार, 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

भारत सरकार का नया कानून

भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एप मामले में नया कानून बनाया है. इस कानून के तहत सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग एप चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी और इसका प्रचार करने पर भी रोक लगा दी है. अगर कोई व्यक्ति या आर्गेनाइजेशन इन सट्टेबाजी एप का प्रचार करती है, उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा और जेल की सजा भी होगी.

ईडी इस मामले में खिलाड़ियों और बाकी स्टार्स से जांच करके करोड़ों रुपये की ठगी करने वालों पर नकेल कसना चाहती है. इस मामले में आगे भी कई और लोगों से पूछताछ की जा सकती है. ईडी ने अब तक की पूछताछ के बाद कोई बड़ी जानकारी शेयर नहीं की है.

