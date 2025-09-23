हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा

'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा

IND vs PAK: भारत ने दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बदतमीजी पर इरफान पठान ने कड़ी नाराजगी जताई और हारिस रऊफ व फरहान की क्लास लगाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Sep 2025 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK: दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर जोरदार जीत दर्ज की. यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर ही नहीं, मैदान के माहौल में भी बड़ी चर्चा का कारण बनी. दरअसल, मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आक्रामक और विवादित रवैया भारतीय क्रिकेटरों और फैंस को नागवार गुजरा. अब इस पूरे मामले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और स्टार कमेंटेटर इरफान पठान ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने साफ कहा कि अब भारत चुप्पी साधने वाला देश नहीं है, अगर कोई उकसाएगा तो जवाब भी मिलेगा.

पाकिस्तान खिलाड़ियों की हरकतों पर नाराजगी

21 सितंबर को हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी कई बार भारतीय बल्लेबाजों से उलझते दिखे. वहीं, बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का 'गन सेलिब्रेशन' तो सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा. इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान खिलाड़ियों की यह हरकतें बिल्कुल गैर-जरूरी थी.

उन्होंने कहा, “भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन मैच में जरूरत से ज्यादा एग्रेशन देखने को मिला. अभिषेक शर्मा ने भी साफ कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसी बातें कह रहे थे, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी. यही वजह रही कि अभिषेक और शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘आप बोलते जाइए, हम जीतते जाएंगे.”

‘ये नया इंडिया है…’ - पठान

इरफान पठान ने कहा, “हम हमेशा अपने क्रिकेट पर ध्यान देते रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद मत करो कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम चुप रहेंगे. यह हमारा उसूल रहा है. चाहे आप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हों या पाकिस्तानी, कोई भी ऐसा प्रयास करेगा तो उसका जवाब मिलेगा.”

उन्होंने पाकिस्तान मीडिया पर भी निशाना साधा, कहा कि उनके नाम पर शो बनाए जाते हैं, जिससे उनकी कमाई और घर चलता है, लेकिन भारतीय टीम अपने खेल और गरिमा से जवाब देती है.

इरफान ने साफ किया कि पाकिस्तान की टीम हारे या जीते, भारत को फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2022 में जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था, तब उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन अगर भारत के खिलाफ मैदान पर गलत व्यवहार होगा, तो उसका जवाब जरूर मिलेगा.

हारिस और फरहान पर खास निशाना

इरफान पठान ने खासतौर पर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, “मैं हारिस को पहले अच्छा लड़का समझता था. ऑस्ट्रेलिया में जब उससे बातचीत हुई थी तो वह विनम्र लगा था, लेकिन भारत के खिलाफ उसके आचरण ने निराश किया. वहीं फरहान का गन सेलिब्रेशन भी यह दिखाता है कि दोनो खिलाड़ियों को क्या सीख दी गई है. यह सिर्फ खेल है, यहां ऐसी हरकतों की जरूरत नहीं है.”

पठान ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों की ऐसी हरकतें उनकी परवरिश और सोच को दर्शाती हैं. “ये मत सोचो कि आप बदतमीजी करेंगे और हम चुपचाप रहेंगे. भारतीय टीम हर बार अपने प्रदर्शन से जवाब देती आई है और आगे भी देती रहेगी.”

भारत की दमदार जीत, पाकिस्तान की मुश्किलें

मैदान पर बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को आसानी से मात दी. 6 विकेट की इस जीत से भारत ने सुपर-4 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि पाकिस्तान पर फाइनल की राह मुश्किल हो गई है.  

Published at : 23 Sep 2025 10:07 AM (IST)
Irfan Pathan Haris Rauf IND VS PAK Asia Cup 2025 Sahibzada Farhan
