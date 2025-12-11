Year Ender 2025: टेस्ट फॉर्मेट में कैसा रहा टीम इंडिया के लिए ये साल? पढ़िए पूरी रिपोर्ट कार्ड

भारत ने साल 2025 में कुल 10 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उसने 4 मैच जीते, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. इनके अलावा, एक मैच ड्रॉ रहा. इस वर्ष भारत ने इंग्लैंड दौरे पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सीरीज ड्रॉ करवाई. इसके अलावा, वेस्टइंडीज के विरुद्ध घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया. आइए, इस वर्ष सीरीज-दर-सीरीज भारत के प्रदर्शन को देखते हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट मैच के साथ इस साल की शुरुआत की. नवंबर-दिसंबर 2024 में टीम इंडिया इस टीम के खिलाफ शुरुआती 4 में से 2 टेस्ट गंवा चुकी थी. सिडनी में खेले गए सीरीज के पांचवें मैच में टीम इंडिया पहली पारी में महज 185 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन ही बना सकी.

भारत के पास पहली पारी के आधार पर मामूली बढ़त थी, लेकिन मेहमान टीम दूसरी पारी में सिर्फ 157 रन ही बना सकी. आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज करते हुए पांच मुकाबलों की सीरीज 3-1 से अपने नाम की. भारत ने सीरीज ड्रॉ करवाने का मौका गंवा दिया.

भारत बनाम इंग्लैंड: टीम इंडिया जून-अगस्त के बीच इंग्लैंड के दौरे पर रही. भारत की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई थी. यह बतौर कप्तान उनकी पहली सीरीज थी, जिसे भारत ने 2-2 से ड्रॉ करवाने में कामयाबी हासिल की.

इंग्लैंड की टीम लीड्स में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर चुकी थी. टीम इंडिया ने बर्मिंघम में मेजबान टीम को करारा जवाब देते हुए 336 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली.

लॉर्ड्स में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने भी पहली पारी में इतने ही रन अपने खाते में जोड़े. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 192 रन बनाकर भारत को जीत के लिए आसान लक्ष्य दिया, लेकिन इंग्लैंड ने मेहमान टीम को महज 170 रन पर समेटकर 22 रन से रोमांचक जीत दर्ज की.

सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इंग्लैंड की टीम अब तक सीरीज में 2-1 से लीड बना चुकी थी. सीरीज बराबरी पर खत्म करने के लिए टीम इंडिया को अंतिम मुकाबला हर हाल में अपने नाम करना था. भारत अपने मकसद में कामयाब भी रहा. मेहमान टीम ने ओवल में खेले गए इस मुकाबले को 6 रन के करीबी अंतर से जीतकर सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर खत्म की.

भारत बनाम वेस्टइंडीज

अक्टूबर में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 2-0 से क्लीन स्वीप करते हुए इस साल की इकलौती टेस्ट सीरीज अपने नाम की. पहला मुकाबला अहमदाबाद मे खेला गया, जहां भारत ने केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (104 नाबाद) की शतकीय पारियों के दम पर पारी और 140 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ने गेंद से अपनी छाप छोड़ी. सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से अपने नाम किया.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

भारतीय टीम इस साल दूसरी बार घर पर टेस्ट सीरीज खेली, लेकिन इस बार सामने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम थी. कोलकाता में खेला गया सीरीज का पहला मुकाबला बेहद रोमांचक था, जिसमें साउथ अफ्रीका को 159 रन पर समेटकर टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 189 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 124 रन का टारगेट दिया, लेकिन टीम इंडिया 93 रन पर ऑलआउट हो गई. साउथ अफ्रीका ने ये मुकाबला 30 रन से अपने नाम किया.

गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया,जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाकर भारत को दबाव में डाल दिया. टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सकी. हालांकि, साउथ अफ्रीका ने फॉलोऑन नहीं दिया.

मेहमान टीम ने दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित की और भारत को महज 140 रन पर समेटकर मुकाबला 408 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया.