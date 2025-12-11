हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender 2025: टेस्ट फॉर्मेट में कैसा रहा टीम इंडिया के लिए ये साल? पढ़िए पूरी रिपोर्ट कार्ड

Year Ender 2025: टेस्ट फॉर्मेट में कैसा रहा टीम इंडिया के लिए ये साल? पढ़िए पूरी रिपोर्ट कार्ड

गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया,जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाकर भारत को दबाव में डाल दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 11 Dec 2025 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने साल 2025 में कुल 10 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उसने 4 मैच जीते, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. इनके अलावा, एक मैच ड्रॉ रहा. इस वर्ष भारत ने इंग्लैंड दौरे पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सीरीज ड्रॉ करवाई. इसके अलावा, वेस्टइंडीज के विरुद्ध घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया. आइए, इस वर्ष सीरीज-दर-सीरीज भारत के प्रदर्शन को देखते हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट मैच के साथ इस साल की शुरुआत की. नवंबर-दिसंबर 2024 में टीम इंडिया इस टीम के खिलाफ शुरुआती 4 में से 2 टेस्ट गंवा चुकी थी. सिडनी में खेले गए सीरीज के पांचवें मैच में टीम इंडिया पहली पारी में महज 185 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन ही बना सकी.

भारत के पास पहली पारी के आधार पर मामूली बढ़त थी, लेकिन मेहमान टीम दूसरी पारी में सिर्फ 157 रन ही बना सकी. आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज करते हुए पांच मुकाबलों की सीरीज 3-1 से अपने नाम की. भारत ने सीरीज ड्रॉ करवाने का मौका गंवा दिया.

भारत बनाम इंग्लैंड: टीम इंडिया जून-अगस्त के बीच इंग्लैंड के दौरे पर रही. भारत की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई थी. यह बतौर कप्तान उनकी पहली सीरीज थी, जिसे भारत ने 2-2 से ड्रॉ करवाने में कामयाबी हासिल की.

इंग्लैंड की टीम लीड्स में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर चुकी थी. टीम इंडिया ने बर्मिंघम में मेजबान टीम को करारा जवाब देते हुए 336 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली.

लॉर्ड्स में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने भी पहली पारी में इतने ही रन अपने खाते में जोड़े. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 192 रन बनाकर भारत को जीत के लिए आसान लक्ष्य दिया, लेकिन इंग्लैंड ने मेहमान टीम को महज 170 रन पर समेटकर 22 रन से रोमांचक जीत दर्ज की.

सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इंग्लैंड की टीम अब तक सीरीज में 2-1 से लीड बना चुकी थी. सीरीज बराबरी पर खत्म करने के लिए टीम इंडिया को अंतिम मुकाबला हर हाल में अपने नाम करना था. भारत अपने मकसद में कामयाब भी रहा. मेहमान टीम ने ओवल में खेले गए इस मुकाबले को 6 रन के करीबी अंतर से जीतकर सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर खत्म की.

भारत बनाम वेस्टइंडीज

अक्टूबर में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 2-0 से क्लीन स्वीप करते हुए इस साल की इकलौती टेस्ट सीरीज अपने नाम की. पहला मुकाबला अहमदाबाद मे खेला गया, जहां भारत ने केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (104 नाबाद) की शतकीय पारियों के दम पर पारी और 140 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ने गेंद से अपनी छाप छोड़ी. सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से अपने नाम किया.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

भारतीय टीम इस साल दूसरी बार घर पर टेस्ट सीरीज खेली, लेकिन इस बार सामने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम थी. कोलकाता में खेला गया सीरीज का पहला मुकाबला बेहद रोमांचक था, जिसमें साउथ अफ्रीका को 159 रन पर समेटकर टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 189 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 124 रन का टारगेट दिया, लेकिन टीम इंडिया 93 रन पर ऑलआउट हो गई. साउथ अफ्रीका ने ये मुकाबला 30 रन से अपने नाम किया.

गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया,जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाकर भारत को दबाव में डाल दिया. टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सकी. हालांकि, साउथ अफ्रीका ने फॉलोऑन नहीं दिया.

मेहमान टीम ने दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित की और भारत को महज 140 रन पर समेटकर मुकाबला 408 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया.

Published at : 11 Dec 2025 06:40 AM (IST)
Tags :
INDIA TEAM INDIA Year Ender TEST CRICKET Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | Salman Khan | Mumbai | Diljit Dosanjh
Chhattisgarh News: रायपुर के व्यापारी ने महिला DSP पर लगाया करोड़ों हड़पने का आरोप | ABP News
जुबां पर प्यार का वादा... लेकिन आंखों में दौलत के सपने... हर वक्त उसे पैसा ही पैसा | Sansani
बेकाबू कार...मच गया हाहाकार, हादसे का वीडियो कंपा देगा! | Gujarat | Greater Noida
Parliament Winter Session: संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे Rahul Gandhi? | Amit Shah | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
लाइफस्टाइल
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget