लोगों ने कहा- शुभमन गिल ने करवाया रन आउट, अब यशस्वी जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- रन आउट...

लोगों ने कहा- शुभमन गिल ने करवाया रन आउट, अब यशस्वी जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- रन आउट...

Yashasvi Jaiswal Run Out: भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए थे. जानिए जायसवाल ने इस विवादित रन आउट पर क्या बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Oct 2025 06:37 PM (IST)
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट और दूसरा ही दिन था, यशस्वी जायसवाल 173 के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाने मैदान में उतरे. जायसवाल अभी अपने स्कोर में 2 ही रन जोड़ पाए थे, तभी रन आउट हो गए. दरअसल जायसवाल ने मिड-ऑफ की तरफ गेंद को पुश किया था, जिसके बाद वो भाग पड़े लेकिन गिल ने मना कर दिया. इससे जायसवाल समय रहते क्रीज में वापसी नहीं कर पाए. इस रन आउट पर जमकर बहस छिड़ी है और सोशल मीडिया पर इसके लिए शुभमन गिल को जिम्मेदार बताया जा रहा है. अब खुद जायसवाल ने इस रन आउट पर चुप्पी तोड़ी है.

दिल्ली टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने कहा, "मैं हमेशा लंबी पारी खेलने की कोशिश करता हूं. मैं अगर क्रीज पर हूं तो स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते रहना चाहिए. रन आउट, खेल का हिस्सा है, उसका कोई मलाल नहीं. दिमाग में हमेशा एक सोच होती है कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं और मेरी टीम का लक्ष्य क्या होना चाहिए."

जायसवाल ने यह भी कहा कि वो पिच पर एक घंटा टिक पाते हैं, तो उसके बाद उनके लिए रन बनाना आसान हो जाता है. दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि दूसरे दिन वो कुछ ही मिनट पिच पर टिक पाए और 175 रन बनाकर आउट हो गए.

कैसे हुए रन आउट?

ये भारतीय पारी के 92वें ओवर का किस्सा है, जेडन सील्स गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने मिड-ऑफ की दिशा में गेंद को टहलाया, जिसके बाद जायसवाल दौड़ पड़े. दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने 2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसके बाद रन भागने से मना कर दिया. तब तक जायसवाल आधी पिच तक आ चुके थे. टैगनरीन चंद्रपॉल के सटीक थ्रो के बाद विकेटकीपर टेविन इमलाच ने गिल्लियां बिखेर कर जायसवाल को रन आउट किया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Oct 2025 06:35 PM (IST)
Tags :
YASHASVI JAISWAL SHUBMAN GILL Yashasvi Jaiswal News
