भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518 रन पर घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम पहली पारी में अब भी 378 रनों से आगे है, लेकिन वेस्टइंडीज टीम पर फिलहाल हार से ज्यादा फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है. यहां डिटेल में समझ लीजिए कि आखिर ये फॉलोऑन क्या होता है?

क्या होता है फॉलोऑन?

यदि किसी टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम पर 200 या उससे ज्यादा रनों की बढ़त हासिल कर लेती है. ऐसे में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, वह दूसरी टीम को तुरंत दोबारा बैटिंग करने के लिए कह सकती है.

उदाहरण लेकर समझें तो दिल्ली टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी 518 रन पर घोषित की. ऐसे में वेस्टइंडीज को फॉलोऑन बचाना है तो उसे पहली पारी में कम से कम 319 रन बनाने होंगे. चूंकि वेस्टइंडीज पहली पारी में वेस्टइंडीज 140 रन बना चुकी है. इसलिए तीसरे दिन उसे फॉलोऑन बचाने के लिए अभी 179 रन और बनाने हैं.

तो क्या जीत जाएगी टीम इंडिया?

अब सवाल है कि तीसरे दिन वेस्टइंडीज बाकी के 179 रन नहीं बना पाती है, तो क्या टीम इंडिया दूसरा टेस्ट जीत जाएगी? जी नहीं, अगर वेस्टइंडीज पहली पारी में कुल 319 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाती है, तो भारतीय टीम पारी की जीत के इरादे को ध्यान में रख, वेस्टइंडीज को दोबारा बैटिंग करने के लिए कह सकती है. किसी टीम को फॉलोऑन खिलाना वैकल्पिक होता है. इसलिए फॉलोऑन ना बचा पाने की स्थिति में वेस्टइंडीज को तभी दोबारा बैटिंग करनी होगी, जब टीम इंडिया ऐसा करने के लिए उसे कहेगी अथवा नहीं.

