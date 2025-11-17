कोलकाता में हुआ पहला टेस्ट भारतीय टीम 30 रनों से हार गई है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने WTC पॉइंट्स टेबल में इस जीत से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, दूसरी ओर भारत को टेबल में नुकसान उठाना पड़ा है. चौथी पारी में 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 93 रनों पर ही ढेर हो गई थी.

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में करारी हार के बाद भारत 2025 का फाइनल नहीं खेल पाया था. अब सवाल है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में भारत के कितने मैच बचे हैं और फाइनल में जगह पक्की करने के लिए उसके लिए कितने मैच जीतना जरूरी है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत चौथे स्थान पर है और अभी तक 8 मैच खेल चुका है, जो अन्य टीमों से काफी अधिक है. पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक सिर्फ तीन-तीन मैच खेले हैं. पॉइंट्स प्रतिशत के मामले में ऑस्ट्रेलिया (100), दक्षिण अफ्रीका (66.67) और श्रीलंका (66.67) भारत से आगे हैं. भारत का पॉइंट्स प्रतिशत अभी 54.14 है.

भारत को अभी 10 टेस्ट खेलने हैं

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में अभी भारतीय टीम को 10 मैच और खेलने हैं. इसमें अच्छी बात यह है कि इन 10 मुकाबलों में से 6 उसे अपने घरेलू मैदानों पर खेलने हैं. टीम इंडिया को अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक, श्रीलंका के साथ 2, न्यूजीलैंड के साथ 2 और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है.

पिछले तीनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैचों को देखें, तो भारत (58.8%) और न्यूजीलैंड (72.2%) पॉइंट्स प्रतिशत के साथ फाइनल में गए थे. 2023 में भारत (58.8%) और ऑस्ट्रेलिया (66.67%) वहीं 2025 में ऑस्ट्रेलिया (67.54) और दक्षिण अफ्रीका (69.44%) के साथ फाइनल में गए थे. वहीं मौजूदा पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया तो अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, जिससे उसका पॉइंट्स प्रतिशत 100 है. ऐसे में फाइनल की रेस पहले के मुकाबले ज्यादा करीबी और दिलचस्प रह सकती है.

फाइनल के लिए कितनी जीत चाहिए?

औसतन देखा जाए तो फाइनल में जाने वाली टीमों का पॉइंट्स प्रतिशत 64-68 तक रहा है. ऐसे में यदि टीम इंडिया बाकी सभी 10 मुकाबले जीत लेती है, तो उसका पॉइंट्स पर्सेंटाइल 79.63 तक चला जाएगा. 9 जीत पर 74.07 और आठ मैच जीतने पर यह 68.52 पर चला जाएगा. यह पॉइंट्स प्रतिशत भारतीय टीम को फाइनल में ले जाने के लिए काफी होगा.

मगर 7 जीत पर टीम इंडिया के लिए पेंच फंस सकता है. 7 जीत आती हैं, तो उसके बाद बाकी मैचों का परिणाम ड्रॉ या हार रहता है, उसका भी भारत के पॉइंट्स प्रतिशत पर असर पड़ेगा.

