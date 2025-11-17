हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कोलकाता में हारे, अब बचे हैं सिर्फ 10 मैच, WTC फाइनल के लिए भारत को कितनी जीत चाहिए? ये रहा पूरा समीकरण

WTC Final India: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में भारतीय टीम के अभी 10 मैच बचे हैं. जानिए फाइनल में जगह पक्की करने के लिए उसे कितने और मैच जीतने की आवश्यकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 09:53 PM (IST)
कोलकाता में हुआ पहला टेस्ट भारतीय टीम 30 रनों से हार गई है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने WTC पॉइंट्स टेबल में इस जीत से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, दूसरी ओर भारत को टेबल में नुकसान उठाना पड़ा है. चौथी पारी में 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 93 रनों पर ही ढेर हो गई थी.

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में करारी हार के बाद भारत 2025 का फाइनल नहीं खेल पाया था. अब सवाल है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में भारत के कितने मैच बचे हैं और फाइनल में जगह पक्की करने के लिए उसके लिए कितने मैच जीतना जरूरी है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत चौथे स्थान पर है और अभी तक 8 मैच खेल चुका है, जो अन्य टीमों से काफी अधिक है. पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक सिर्फ तीन-तीन मैच खेले हैं. पॉइंट्स प्रतिशत के मामले में ऑस्ट्रेलिया (100), दक्षिण अफ्रीका (66.67) और श्रीलंका (66.67) भारत से आगे हैं. भारत का पॉइंट्स प्रतिशत अभी 54.14 है.

भारत को अभी 10 टेस्ट खेलने हैं

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में अभी भारतीय टीम को 10 मैच और खेलने हैं. इसमें अच्छी बात यह है कि इन 10 मुकाबलों में से 6 उसे अपने घरेलू मैदानों पर खेलने हैं. टीम इंडिया को अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक, श्रीलंका के साथ 2, न्यूजीलैंड के साथ 2 और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है.

पिछले तीनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैचों को देखें, तो भारत (58.8%) और न्यूजीलैंड (72.2%) पॉइंट्स प्रतिशत के साथ फाइनल में गए थे. 2023 में भारत (58.8%) और ऑस्ट्रेलिया (66.67%) वहीं 2025 में ऑस्ट्रेलिया (67.54) और दक्षिण अफ्रीका (69.44%) के साथ फाइनल में गए थे. वहीं मौजूदा पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया तो अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, जिससे उसका पॉइंट्स प्रतिशत 100 है. ऐसे में फाइनल की रेस पहले के मुकाबले ज्यादा करीबी और दिलचस्प रह सकती है.

फाइनल के लिए कितनी जीत चाहिए?

औसतन देखा जाए तो फाइनल में जाने वाली टीमों का पॉइंट्स प्रतिशत 64-68 तक रहा है. ऐसे में यदि टीम इंडिया बाकी सभी 10 मुकाबले जीत लेती है, तो उसका पॉइंट्स पर्सेंटाइल 79.63 तक चला जाएगा. 9 जीत पर 74.07 और आठ मैच जीतने पर यह 68.52 पर चला जाएगा. यह पॉइंट्स प्रतिशत भारतीय टीम को फाइनल में ले जाने के लिए काफी होगा.

मगर 7 जीत पर टीम इंडिया के लिए पेंच फंस सकता है. 7 जीत आती हैं, तो उसके बाद बाकी मैचों का परिणाम ड्रॉ या हार रहता है, उसका भी भारत के पॉइंट्स प्रतिशत पर असर पड़ेगा.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Nov 2025 09:53 PM (IST)
World Test Championship WTC WTC Final WTC 2027
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: 5 रुपये के लिए मैनेजर ने की पैंट्री वाले की पिटाई! बाल नोचे, लात मारी और जमकर बरसाए चांटे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Rohini Acharya Husband: डीयू से पढ़ाई और सिंगापुर में नौकरी, जानें कौन हैं लालू की बेटी रोहिणी के पति?
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
