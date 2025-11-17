0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार

भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में समय-समय पर अजब -गजब कारनामे होते रहते हैं. इस बार कमाल करने वाले क्रिकेटर अमित शुक्ला हैं, जिन्होंने हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच की एक ही पारी में 8 विकेट लिए हैं. सर्विसेज के लिए खेलते हुए बाएं हाथ के ऑफ-स्पिन गेंदबाज अमित शुक्ला ने 20 ओवरों में सिर्फ 27 रन देकर 8 बल्लेबाजों को आउट किया.

अमित शुक्ला की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि अपने पहले ही स्पेल में उन्होंने 5 विकेट ले लिए थे. पांच बल्लेबाजों को आउट करने तक उनकी गेंदबाजी के खिलाफ कोई भी रन नहीं बना था. 22 वर्षीय अमित के करियर का यह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी फिगर है.

एलीट ग्रुप सी के इस मैच में अमित शुक्ला ने 8 विकेट लिए, जिसकी बदौलत सर्विसेज ने हरियाणा की पहली को मात्र 11 रन पर ऑलआउट कर दिया. इससे पूर्व सर्विसेज ने अपनी पहली पारी में 205 रन बनाए थे. अमित के 8 विकेट वाले प्रदर्शन ने उनकी टीम को पहली पारी में हरियाणा पर 94 रनों की विशाल बढ़त दिलाई. इससे पहले अमित शुक्ला का किसी फर्स्ट-क्लास मैच की पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नवंबर 2024 में आया था. उस समय उन्होंने पुणे में खेली एक पारी में 65 रन देकर 7 विकेट लिए थे.

पिछले सप्ताह गुजरात के खिलाफ मैच में भी अमित शुक्ला ने दमदार प्रदर्शन किया था. उस मैच की दोनों पारियों में उन्होंने चार-चार विकेट लिए थे. मैच में अमित के 8 विकेट वाले प्रदर्शन के बावजूद सर्विसेज को उस मैच में गुजरात के हाथों 6 विकेट से हार मिली थी. बताते चलें कि शुक्ला अभी रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में छठे स्थान पर हैं. वो अब तक टूर्नामेंट में 23 विकेट ले चुके हैं.

