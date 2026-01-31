हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हारने के बाद भी WPL 2026 के एलिमिनेटर में पहुंच सकती है MI, क्वालीफाई करने के लिए DC को करना है सिर्फ ये काम

हारने के बाद भी WPL 2026 के एलिमिनेटर में पहुंच सकती है MI, क्वालीफाई करने के लिए DC को करना है सिर्फ ये काम

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस को हराकर गुजरात जायंट्स ने एलिमिनेटर मैच में जगह कंफर्म कर ली है. हालांकि मुंबई इंडियंस अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है. उनका फैसला रविवार को होगा.

By : शिवम | Updated at : 31 Jan 2026 08:44 AM (IST)


महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण (WPL 2026) में शुक्रवार को गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर ली है. हालांकि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली ये टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है. गुजरात के साथ एलिमिनेटर मैच कौन सी दूसरी टीम खेलेगी, ये रविवार को दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स मैच के नतीजे से तय होगा. जानिए डब्ल्यूपीएल की अंक तालिका और एलिमिनेटर मैच में पहुंचने का समीकरण.

सबसे पहले महिला प्रीमियर लीग के फॉर्मेट के बारे में बताते हैं. टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया. डबल राउंड रॉबिन के तहत प्रत्येक टीम अन्य 4 टीमों से 2-2 मुकाबले, यानी कुल 8 मैच खेलती हैं. अंक तालिका में पहले नंबर की टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करती है, जो जारी संस्करण में आरसीबी ने किया. दूसरे और तीसरे स्थान की टीम एलिमिनेटर मैच खेलती है. चौथे और पांचवें नंबर की टीम बाहर हो जाती है. एलिमिनेटर मैच जीतने वाली दूसरी फाइनलिस्ट बनती है.

महिला प्रीमियर लीग अंक तालिका (19 मैचों के बाद)

  1. RCB- मैच-8, जीते- 6, हारे- 2, अंक- 12, नेट रन रेट- +1.247
  2. GG- मैच-8, जीते- 5, हारे- 3, अंक- 10, नेट रन रेट- -0.168
  3. MI- मैच-8, जीते- 3, हारे- 5, अंक- 6, नेट रन रेट- +0.059
  4. DC- मैच-7, जीते- 3, हारे- 4, अंक- 6, नेट रन रेट- -0.164
  5. UPW- मैच-7, जीते- 2, हारे- 5, अंक- 4, नेट रन रेट- -1.146

मुंबई इंडियंस कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

गुजरात जायंट्स से हारने के बाद मुंबई इंडियंस रविवार को होने वाले दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स मैच पर निर्भर हो गई है. अगर यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली को हरा दिया तो मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर रहेगी. दिल्ली और मुंबई के 6-6 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर मुंबई बेहतर स्थिति में है.

दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए सिर्फ जीत

दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ यूपी वॉरियर्स को हराना होगा, फिर चाहे रनों का अंतर कितना भी हो. जीतकर दिल्ली के अंक 8 हो जाएंगे, वो अंक तालिका में मुंबई इंडियंस से ऊपर हो जाएगी और एलिमिनेटर मैच के लिए क्वालीफाई कर लेगी.

यूपी वॉरियर्स की उम्मीदें लगभग खत्म

यूपी वॉरियर्स को चाहिए था कि गुजरात जायंट्स मुंबई इंडियंस को बड़े अंतर से हराए, लेकिन गुजरात ने 11 रनों से जीत दर्ज की. इससे यूपी वॉरियर्स के एलिमिनेटर में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है. हालांकि आधिकारिक रूप से यूपी अभी रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन उनका पहुंचना लगभग नामुमकिन है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Jemima Rodrigues Women's Premier League WPL Points Table HARMANPREET KAUR MUMBAI INDIANS UP WARRIORZ WPL 2026

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
