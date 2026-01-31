महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण (WPL 2026) में शुक्रवार को गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर ली है. हालांकि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली ये टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है. गुजरात के साथ एलिमिनेटर मैच कौन सी दूसरी टीम खेलेगी, ये रविवार को दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स मैच के नतीजे से तय होगा. जानिए डब्ल्यूपीएल की अंक तालिका और एलिमिनेटर मैच में पहुंचने का समीकरण.

सबसे पहले महिला प्रीमियर लीग के फॉर्मेट के बारे में बताते हैं. टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया. डबल राउंड रॉबिन के तहत प्रत्येक टीम अन्य 4 टीमों से 2-2 मुकाबले, यानी कुल 8 मैच खेलती हैं. अंक तालिका में पहले नंबर की टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करती है, जो जारी संस्करण में आरसीबी ने किया. दूसरे और तीसरे स्थान की टीम एलिमिनेटर मैच खेलती है. चौथे और पांचवें नंबर की टीम बाहर हो जाती है. एलिमिनेटर मैच जीतने वाली दूसरी फाइनलिस्ट बनती है.

महिला प्रीमियर लीग अंक तालिका (19 मैचों के बाद)

RCB- मैच-8, जीते- 6, हारे- 2, अंक- 12, नेट रन रेट- +1.247 GG- मैच-8, जीते- 5, हारे- 3, अंक- 10, नेट रन रेट- -0.168 MI- मैच-8, जीते- 3, हारे- 5, अंक- 6, नेट रन रेट- +0.059 DC- मैच-7, जीते- 3, हारे- 4, अंक- 6, नेट रन रेट- -0.164 UPW- मैच-7, जीते- 2, हारे- 5, अंक- 4, नेट रन रेट- -1.146

मुंबई इंडियंस कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

गुजरात जायंट्स से हारने के बाद मुंबई इंडियंस रविवार को होने वाले दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स मैच पर निर्भर हो गई है. अगर यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली को हरा दिया तो मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर रहेगी. दिल्ली और मुंबई के 6-6 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर मुंबई बेहतर स्थिति में है.

दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए सिर्फ जीत

दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ यूपी वॉरियर्स को हराना होगा, फिर चाहे रनों का अंतर कितना भी हो. जीतकर दिल्ली के अंक 8 हो जाएंगे, वो अंक तालिका में मुंबई इंडियंस से ऊपर हो जाएगी और एलिमिनेटर मैच के लिए क्वालीफाई कर लेगी.

यूपी वॉरियर्स की उम्मीदें लगभग खत्म

यूपी वॉरियर्स को चाहिए था कि गुजरात जायंट्स मुंबई इंडियंस को बड़े अंतर से हराए, लेकिन गुजरात ने 11 रनों से जीत दर्ज की. इससे यूपी वॉरियर्स के एलिमिनेटर में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है. हालांकि आधिकारिक रूप से यूपी अभी रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन उनका पहुंचना लगभग नामुमकिन है.