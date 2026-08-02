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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMI में ही रहेंगे हार्दिक पांड्या? ट्रेड डील की खबरों पर फ्रेंचाइजी ने तोड़ी चुप्पी

MI में ही रहेंगे हार्दिक पांड्या? ट्रेड डील की खबरों पर फ्रेंचाइजी ने तोड़ी चुप्पी

Hardik Pandya Trade 2027: हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. रिपोर्ट सामने आई कि आगामी सीजन से पहले वह ट्रेड के जरिए दूसरी टीम में जा सकते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस को बहुत उम्मीदें थी, तभी तो फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा को हटाकर ऑलराउंडर को कप्तान नियुक्त किया. रोहित की कप्तानी में MI ने 5 ट्रॉफी जीती, लेकिन फिर अचानक उन्हें हटाकर हार्दिक को कमान सौंप दी गई. उनकी कप्तानी में टीम अच्छा नहीं कर पाई, 3 में से 2 सीजन तो टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई. रिपोर्ट सामने आई कि आगामी सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले हार्दिक ट्रेड के जरिए MI का साथ छोड़ सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह CSK में जा सकते हैं और KKR, DC भी उन्हें लेना चाहती है. अब इस मामले में पहली बार MI की तरफ से कोई बयान सामने आया है.

स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट में मुंबई इंडियंस के प्रवक्ता ने कहा है कि खिलाड़ियों की ट्रेड को लेकर उनकी किसी भी फ्रेंचाइजी से कोई बात नहीं चल रही है. उन्होंने कहा है कि अभी पिछले सीजन के बाद का रिव्यू चल रहा है. जब हमारा रिव्यू पूरा हो जाएगा, तब ही ट्रेड संभव है. अभी किसी भी फैसले पर समय लगेगा, क्योंकि विकल्पों पर बात हो रही है.

हार्दिक पांड्या ने 2024 से मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली, इससे पहले उनकी कप्तानी में 2022 में गुजरात टाइटंस ने खिताब जीता. 2023 में भी GT फाइनल तक पहुंची, जिसके बाद वह वापस MI में लौट आए जहां से उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की. रोहित को हटाकर उन्हें कप्तान बनाया गया, जिसकी उस समय काफी आलोचना भी हुई थी.

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मुंबई इंडियंस ने 2020 के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है, इससे पहले रोहित की कप्तानी में टीम 5 बार की चैंपियन रह चुकी है. मुश्किल है कि अगर हार्दिक दूसरी टीम में जाते भी है तो रोहित को वापस कप्तानी सौंपी जाए. नए कप्तान के रूप में तिलक वर्मा का नाम सबसे आगे है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 Aug 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
IPL Trade IPL News MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2027
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