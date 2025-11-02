महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 बजे शुरू होना था, लेकिन नवी मुंबई में तेज बारिश के चलते ये समय पर शुरू नहीं हुआ. टाइम को आगे बढ़ाकर 3:30 बजे किया गया, लेकिन बारिश फिर शुरू हो गई. फैंस मायूस हैं, परेशान हैं कि अब अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या दोनों को विजेता घोषित कर दिया जाएगा या कुछ और, चलिए आपको आईसीसी का नियम समझाते हैं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच खिताबी मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में तय है. ये आज (2 नवंबर) को दोपहर 3 बजे से शुरू होना था, टॉस 2:30 बजे होना था लेकिन आज सुबह भी यहां बारिश हुई. मैच से पहले भी बूंदाबांदी हुई. मैच के समय को आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये 3:30 बजे भी शुरू नहीं हो पाया.

अगर आज नहीं हुआ वर्ल्ड कप फाइनल तो क्या होगा?

सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व डे रखा गया है, यानी अगर आज मैच पूरा नहीं हुआ तो ये रिजर्व डे पर खेला जाएगा. सोमवार, 3 नवंबर वर्ल्ड कप का रिजर्व डे है. लेकिन पहली कोशिश ये होगी कि आज मैच हो जाए.

फाइनल के लिए 2 घंटे का अतिरिक्त समय उपलब्ध है. 20-20 ओवरों के मैच के लिए कट-ऑफ समय रात 9:08 बजे है. अगर बारिश होती है, या मैदान गीला रहता है और कट-ऑफ समय तक भी मैच शुरू नहीं होता है तो फिर ये रिजर्व डे पर खेला जाएगा.

सोमवार को भी नवी मुंबई में बारिश की संभावना

बड़ी बात ये हैं कि रिजर्व डे वाले दिन भी नवी मुंबई में बारिश की संभावना जताई गई है. इस दिन भी शहर में पूरे दिन बारिश की आशंका जताई गई है. तो फिर अगर रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हुआ तो विजेता टीम का फैसला कैसे होगा.

रिजर्व डे पर भी नहीं हुआ मैच तो किसे मिलेगी ट्रॉफी?

अगर रिजर्व डे वाले दिन भी मैच नहीं हुआ तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा. यानी भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम ट्रॉफी शेयर करेंगी.