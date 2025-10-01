हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's ODI World Cup 2025: पहले बल्ले से धोया, फिर गेंद से किया काम तमाम, वर्ल्ड कप के पहले मैच में छाई दीप्ति शर्मा

Women's ODI World Cup 2025: पहले बल्ले से धोया, फिर गेंद से किया काम तमाम, वर्ल्ड कप के पहले मैच में छाई दीप्ति शर्मा

Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसे 47-47 ओवरों का किया गया. भारत ने श्रीलंका को 59 रनों से हराकर वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत जीत के साथ की.

By : शिवम | Updated at : 01 Oct 2025 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज भारत ने जीत के साथ किया. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. स्मृति मंधाना (8) के सस्ते में आउट होने के बाद प्रतिका रावल ने हरलीन देओल के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की. मिडिल आर्डर में लगातार विकेट गिरने के बाद भारत पर दबाव आ गया था, तब दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम को 269 तक पहुंचाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका 211 पर सिमट गई, दीप्ति ने बल्ले के बाद गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया.

भारत का तीसरा विकेट हरलीन देओल के रूप में गिरा, वह अपने अर्धशतक से 2 रन दूर रह गई. 120/2 से टीम इंडिया 124/6 पर आ गई, यानी 4 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए तब दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने अर्धशतक लगाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. दीप्ति शर्मा ने 53 गेंदों में 53 रन बनाए, अमनजोत कौर ने 56 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 57 रन बनाए. स्नेह राणा ने 15 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 28 रनों की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली.

दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच

270 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम का पहला विकेट 30 रन के स्कोर पर गिरा, जब क्रांति गौड़ ने हसीनी परेरा (14) को बोल्ड किया. इसके बाद कप्तान चमारी अट्टापट्टू  ने हर्षिता माधवी के साथ मिलकर 52 रनों की साझेदारी की. जिस तरह दीप्ति ने बल्लेबाजी में मुश्किल समय से उबारा था, उसी तरह गेंदबाजी में भी किया. दीप्ति ने मैच का सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिया, उन्होंने श्रीलंका की कप्तान अट्टापट्टू को बोल्ड किया. अट्टापट्टू ने 47 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 43 रन बनाए. इसके बाद हर्षिता भी 29 रन बनाकर आउट हो गई.

दीप्ति शर्मा ने चमारी अट्टापट्टू समेत 3 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने अपने 10 ओवरों के स्पेल में 54 रन देकर 3 विकेट चटकाए. स्नेह राणा और नल्लपुरेड्डी चराणी ने 2-2 विकेट लिए. क्रांति गौड़, अमनजोत कौर और प्रतिका रावल ने 1-1 विकेट लिया. दीप्ति को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 07:48 AM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Smriti Mandhana Indian Women Cricket Team IND Vs SL Women Amanjot Kaur Womens ODI World Cup 2025 ICC Women's ODI World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी मैदान में शंकराचार्य उतारेंगे निर्दल गौ भक्त, इन सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में शंकराचार्य उतारेंगे निर्दल गौ भक्त, इन सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी मैदान में शंकराचार्य उतारेंगे निर्दल गौ भक्त, इन सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में शंकराचार्य उतारेंगे निर्दल गौ भक्त, इन सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
लाइफस्टाइल
Things not to keep in Bathroom: ये 9 चीजें बाथरूम में रखने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
ये 9 चीजें बाथरूम में रखने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
यूटिलिटी
फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं मोबाइल तो हो सकती है बड़ी गलती, जान लें काम की बात
फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं मोबाइल तो हो सकती है बड़ी गलती, जान लें काम की बात
ट्रेंडिंग
दूल्हे को जोरू का गुलाम बनाना चाह रही थी दुल्हन! दूल्हे का एटिट्यूड देख यूजर्स बोले, ये नहीं बनने वाला- वीडियो वायरल
दूल्हे को जोरू का गुलाम बनाना चाह रही थी दुल्हन! दूल्हे का एटिट्यूड देख यूजर्स बोले, ये नहीं बनने वाला- वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget