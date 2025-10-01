आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज भारत ने जीत के साथ किया. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. स्मृति मंधाना (8) के सस्ते में आउट होने के बाद प्रतिका रावल ने हरलीन देओल के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की. मिडिल आर्डर में लगातार विकेट गिरने के बाद भारत पर दबाव आ गया था, तब दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम को 269 तक पहुंचाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका 211 पर सिमट गई, दीप्ति ने बल्ले के बाद गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया.

भारत का तीसरा विकेट हरलीन देओल के रूप में गिरा, वह अपने अर्धशतक से 2 रन दूर रह गई. 120/2 से टीम इंडिया 124/6 पर आ गई, यानी 4 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए तब दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने अर्धशतक लगाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. दीप्ति शर्मा ने 53 गेंदों में 53 रन बनाए, अमनजोत कौर ने 56 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 57 रन बनाए. स्नेह राणा ने 15 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 28 रनों की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली.

दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच

270 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम का पहला विकेट 30 रन के स्कोर पर गिरा, जब क्रांति गौड़ ने हसीनी परेरा (14) को बोल्ड किया. इसके बाद कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने हर्षिता माधवी के साथ मिलकर 52 रनों की साझेदारी की. जिस तरह दीप्ति ने बल्लेबाजी में मुश्किल समय से उबारा था, उसी तरह गेंदबाजी में भी किया. दीप्ति ने मैच का सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिया, उन्होंने श्रीलंका की कप्तान अट्टापट्टू को बोल्ड किया. अट्टापट्टू ने 47 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 43 रन बनाए. इसके बाद हर्षिता भी 29 रन बनाकर आउट हो गई.

दीप्ति शर्मा ने चमारी अट्टापट्टू समेत 3 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने अपने 10 ओवरों के स्पेल में 54 रन देकर 3 विकेट चटकाए. स्नेह राणा और नल्लपुरेड्डी चराणी ने 2-2 विकेट लिए. क्रांति गौड़, अमनजोत कौर और प्रतिका रावल ने 1-1 विकेट लिया. दीप्ति को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.