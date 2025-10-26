हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?

ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?

ICC Women World Cup Semi-Final Schedule: वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल आईसीसी ने जारी कर दिया है. सेमीफाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी. आइए सेमीफाइनल के शेड्यूल के बारे में जानते हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 26 Oct 2025 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs AUS In World Cup Semi-Final: आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत ने जगह बनाई. ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच रविवार, 25 अक्टूबर को खेले गए मैच से सेमीफाइनल की स्थिति भी साफ हो गई. इस मैच के बाद आईसीसी ने सेमीफाइनल का शेड्यूल जारी किया, जिससे ये तय हुआ कि वीमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी.

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल?

वीमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का पहला मुकाबला बुधवार, 29 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो कि इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा. ये मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा. वहीं इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार, 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जो कि डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में होगा. ये दोनों की मुकाबले दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे.

  • पहला सेमीफाइनल- बुधवार, 29 अक्टूबर; इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका
  • दूसरा सेमीफाइनल- गुरुवार, 30 अक्टूबर; भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों?

महिला विश्व कप 2025 की अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया की टीम 13 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है. ये बात पहले से तय थी कि 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मैच में जो भी टीम जीतेगी, वो टॉप पर जाएगी. मैच से पहले पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया के पास 11 अंक और दक्षिण अफ्रीका के पास 10 अंक थे. ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ नंबर वन बनी.

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर मौजूद टीम का सेमीफाइनल मुकाबला चौथे नंबर की टीम के साथ होगा. वहीं भारत पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है. भारत का लीग स्टेज में बांग्लादेश के साथ एक मुकाबला बाकी है. वहीं टीम इंडिया ये मैच जीतती भी है, तब भी 8 अंकों के साथ नंबर 4 पर ही रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस समय 9 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है.

वर्ल्ड कप लीग स्टेज में इंग्लैंड का भी एक मैच न्यूजीलैंड के साथ बाकी है, लेकिन ये मुकाबला जीतकर भी इंग्लैंड के 11 अंक होंगे, जिससे ये टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी. आईसीसी नियमों के मुताबिक, सेमीफाइनल का एक और मैच पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर की टीम और तीसरे नंबर की टीम के बीच खेला जाएगा. इस वजह से पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा और दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें

पहली सीरीज हारे शुभमन गिल, कप्तान के तौर पर डेब्यू सीरीज में क्या रहा था धोनी-विराट-रोहित का रिजल्ट?

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 26 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
Women World Cup Women Cricket Women's World Cup IND VS AUS WORLD CUP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget