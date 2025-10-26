ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC Women World Cup Semi-Final Schedule: वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल आईसीसी ने जारी कर दिया है. सेमीफाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी. आइए सेमीफाइनल के शेड्यूल के बारे में जानते हैं.
IND vs AUS In World Cup Semi-Final: आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत ने जगह बनाई. ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच रविवार, 25 अक्टूबर को खेले गए मैच से सेमीफाइनल की स्थिति भी साफ हो गई. इस मैच के बाद आईसीसी ने सेमीफाइनल का शेड्यूल जारी किया, जिससे ये तय हुआ कि वीमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी.
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल?
वीमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का पहला मुकाबला बुधवार, 29 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो कि इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा. ये मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा. वहीं इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार, 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जो कि डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में होगा. ये दोनों की मुकाबले दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे.
- पहला सेमीफाइनल- बुधवार, 29 अक्टूबर; इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका
- दूसरा सेमीफाइनल- गुरुवार, 30 अक्टूबर; भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों?
महिला विश्व कप 2025 की अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया की टीम 13 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है. ये बात पहले से तय थी कि 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मैच में जो भी टीम जीतेगी, वो टॉप पर जाएगी. मैच से पहले पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया के पास 11 अंक और दक्षिण अफ्रीका के पास 10 अंक थे. ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ नंबर वन बनी.
आईसीसी के नियमों के मुताबिक, पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर मौजूद टीम का सेमीफाइनल मुकाबला चौथे नंबर की टीम के साथ होगा. वहीं भारत पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है. भारत का लीग स्टेज में बांग्लादेश के साथ एक मुकाबला बाकी है. वहीं टीम इंडिया ये मैच जीतती भी है, तब भी 8 अंकों के साथ नंबर 4 पर ही रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस समय 9 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है.
वर्ल्ड कप लीग स्टेज में इंग्लैंड का भी एक मैच न्यूजीलैंड के साथ बाकी है, लेकिन ये मुकाबला जीतकर भी इंग्लैंड के 11 अंक होंगे, जिससे ये टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी. आईसीसी नियमों के मुताबिक, सेमीफाइनल का एक और मैच पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर की टीम और तीसरे नंबर की टीम के बीच खेला जाएगा. इस वजह से पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा और दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा.
