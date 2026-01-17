इटली ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. इटली पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही होगी, जिसकी कप्तानी वेन मैडसन को मिली है. 2026 का विश्व कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसमें इटली क्रिकेट टीम (Italy Cricket Team) अपना पहला मैच 9 फरवरी को बांग्लादेश के साथ खेलेगी.

दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके ऑलराउंडर जेजे स्मट्स भी इटली स्क्वाड का हिस्सा हैं. स्मट्स अब तक अंतर्राष्ट्रीय करियर में 13 टी20 मैच खेल चुके हैं. टीम में जसप्रीत सिंह भी शामिल हैं, जो तेज गेंदबाजी करते हैं. जसप्रीत भारत से आते हैं और उनका जन्म पंजाब के फगवाड़ा में हुआ था.

टीम के कप्तान वेन मैडसेन कुछ साल से इटली के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत भी दक्षिण अफ्रीका में हुई थी. ऑलराउंडर हैरी मैनटेनी का टी20 में गेंदबाजी औसत 11 का है, जो बहुत बहतरतीं है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इटली का स्क्वाड: वेन मैडसेन (कप्तान), मार्कस कैंपोपियानो, जियान पिएरो मीडे, जैन अली, अली हसन, क्रिस्चन जॉर्ज, हैरी मैनेंटी, एंथोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेंजामिन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जे जे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्राका

2026 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा. इटली को ग्रुप C में रखा गया है, जिसका पहला मैच 9 फरवरी को बांग्लादेश के साथ होगा. दूसरा मैच 12 फरवरी को नेपाल, 16 फरवरी को उसका सामना इंग्लैंड से होगा और ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच 19 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ होगा.

यह भी पढ़ें:

रवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए