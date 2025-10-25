Shubman Gill Loses First ODI Series As Captain: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को लगातार दूसरे वनडे मैच में भी हार सामना करना पड़ा था. एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 22 गेंद बाकी रहते ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हरा दिया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे हो गई. इसके साथ वनडे में कप्तानी का डेब्यू कर रहे शुभमन गिल के लिए आगाज खराब हो गया. गिल अपनी कप्तानी में पहली ही वनडे सीरीज हार गए. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टीम इंडिया के पिछले तीन दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे में डेब्यू सीरीज में कैसा रिजल्ट रहा था?

धोनी को डेब्यू सीरीज में मिली थी हार

‘कैप्टन कूल’ के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी का कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. धोनी ने साल 2007-08 में भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे कप्तानी की शुरुआत की थी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसमें धोनी की कप्तानी में भारत को 2-6 से हार मिली थी.

विराट को डेब्यू सीरीज में मिली थी जीत

‘किंग कोहली’ के नाम से मशहूर विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू वनडे सीरीज को जीता था. वहीं विराट ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने वनडे कप्तानी की शुरुआत की थी. भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसमें विराट की कप्तानी में भारत को 4-1 की जीत मिली थी.

रोहित ने डेब्यू सीरीज में किया था विजयी आगाज

‘हिटमैन’ के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने भी कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू वनडे सीरीज को जीता था. रोहित भारत के सबसे सफल वनडे कप्तानों में से एक हैं और उनका वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत है. रोहित ने साल 2017-18 में श्रीलंका के भारतीय दौरे पर वनडे सीरीज में कप्तानी की आगाज की थी. भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसमें रोहित की कप्तानी में भारत को 2-1 से जीत मिली थी.