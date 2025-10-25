हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहली सीरीज हारे शुभमन गिल, कप्तान के तौर पर डेब्यू सीरीज में क्या रहा था धोनी-विराट-रोहित का रिजल्ट?

भारतीय कप्तान के तौर पर शुभमन गिल वनडे कप्तानी की डेब्यू सीरीज 0-2 से पिछड़कर हार गए हैं. क्या आप जानते हैं कि टीम इंडिया के पिछले 3 दिग्गज कप्तान धोनी-विराट-रोहित का रिजल्ट पहली सीरीज में क्या था.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

Shubman Gill Loses First ODI Series As Captain: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को लगातार दूसरे वनडे मैच में भी हार सामना करना पड़ा था. एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 22 गेंद बाकी रहते ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हरा दिया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे हो गई. इसके साथ वनडे में कप्तानी का डेब्यू कर रहे शुभमन गिल के लिए आगाज खराब हो गया. गिल अपनी कप्तानी में पहली ही वनडे सीरीज हार गए. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टीम इंडिया के पिछले तीन दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे में डेब्यू सीरीज में कैसा रिजल्ट रहा था?

धोनी को डेब्यू सीरीज में मिली थी हार 

‘कैप्टन कूल’ के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी का कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. धोनी ने साल 2007-08 में भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे कप्तानी की शुरुआत की थी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसमें धोनी की कप्तानी में भारत को 2-6 से हार मिली थी.

विराट को डेब्यू सीरीज में मिली थी जीत 

‘किंग कोहली’ के नाम से मशहूर विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू वनडे सीरीज को जीता था. वहीं विराट ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने वनडे कप्तानी की शुरुआत की थी. भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसमें विराट की कप्तानी में भारत को 4-1 की जीत मिली थी.

रोहित ने डेब्यू सीरीज में किया था विजयी आगाज

‘हिटमैन’ के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने भी कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू वनडे सीरीज को जीता था. रोहित भारत के सबसे सफल वनडे कप्तानों में से एक हैं और उनका वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत है. रोहित ने साल 2017-18 में श्रीलंका के भारतीय दौरे पर वनडे सीरीज में कप्तानी की आगाज की थी. भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसमें रोहित की कप्तानी में भारत को 2-1 से जीत मिली थी.

Published at : 25 Oct 2025 01:59 PM (IST)
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
फैशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
