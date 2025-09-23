2025 एशिया कप अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने टूर्नामेंट के टॉप-4 में प्रवेश किया है. इसमें भारत और बांग्लादेश ने सुपर-4 के अपने पहले मैच में जीत दर्ज की है. भारत ने पाकिस्तान को और बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त दी. अब आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला है. दोनों में से जो भी टीम आज हारेगी, वो टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगी.

कांटे का हो सकता है मैच

पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कागज पर एक जैसी है, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका के पास ज्यादा अग्रेसिव बल्लेबाज हैं. दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को 13 बार हराया है. वहीं श्रीलंका ने पाकिस्तान को 10 मैचों में मात दी है. हालांकि, ये आंकड़े पुराने हैं. श्रीलंका की मौजूदा फॉर्म को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है.

शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच आबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है. यहां हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावना है. लीग स्टेज में श्रीलंका ने इस मैदान पर दो मैच खेले थे और दोनों में जीत दर्ज की थी. इस पिच पर बल्लेबाजी आसान होगी. टॉस जीतने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करना पसंद कर सकती है.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. हालांकि, पाकिस्तान की टीम बतौर फेवरेट उतरेगी. मैच में पाकिस्तान की जीत के चांस ज्यादा हैं, लेकिन श्रीलंका भी एक मजबूत टीम है. ऐसे में इस मैच के विनर का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज/हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सलमान मिर्जा/शाहीन अफरीदी.

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवन- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असालंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा.