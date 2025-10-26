हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?

IND vs AUS Next ODI Series: ऑस्ट्रेलिया में तीसरा वनडे जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस देश के लोगों को अलविदा कहा. आखिर अब भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगली सीरीज कब खेलेगा.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 26 Oct 2025 08:19 AM (IST)


India Next ODI Series In Australia: भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज को जीत के साथ खत्म किया. ऑस्ट्रेलिया ने ये वनडे सीरीज 2-1 से जीती, लेकिन तीसरे वनडे में टीम इंडिया की जीत ने फैंस का दिल खुश कर दिया है. भारत की इस जीत के हीरो विराट कोहली और रोहित शर्मा रहे. इन दोनों स्टार प्लेयर्स के बीच अटूट 168 रनों की साझेदारी हुई. रोहित शर्मा ने 125 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाए. वहीं विराट कोहली ने 81 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी खेली. लेकिन सिडनी में खेले गए इस मैच के बाद विराट-रोहित ने ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह दिया.

विराट-रोहित ने क्यों कहा अलविदा?

रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से पहले ही संन्यास ले चुके हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के ये दोनों स्टार प्लेयर अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं. ऐसे में ये माना जा सकता है कि रोहित-विराट का बतौर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में ये आखिरी दौरा है. तीसरे वनडे में टीम इंडिया को जीत दिलाने के बाद विराट और रोहित ने स्टेडियम में आए ऑस्ट्रेलियाई फैंस को धन्यवाद कहा.

ऑस्ट्रेलिया के साथ अगली वनडे सीरीज?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 2027 वर्ल्ड कप तक अब अगली कोई वनडे सीरीज नहीं खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट टीम का अगले ODI वर्ल्ड कप तक का शेड्यूल तय है. वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI वर्ल्ड कप 2027 खेलकर संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. ऐसे में विराट और रोहित का अगली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया आना काफी मुश्किल माना जा सकता है.

रोहित-विराट ने कहा- 'थैंक्यू'

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में अपने अनुभव को लेकर कहा कि 'मुझे सिडनी में खेलना काफी पसंद रहा है. मेरे सामने 2008 की यादें आ गईं, वो सब काफी अच्छा था. रोहित ने आगे कहा कि मैं नहीं जानता कि हम बतौर क्रिकेटर यहां फिर एक बार खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन मैंने आज यहां एक-एक पल एंजॉय किया'.

विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलियाई फैंस का आभार जताते हुए कहा कि 'मुझे लगता है कि हमने 2013 से यहां शुरुआत की थी. मुझे इस देश में आकर खेलना काफी पसंद रहा है, हम लोगों ने यहां काफी ज्यादा क्रिकेट खेला है. यहां इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के क्राउड हमें हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है'.

विराट कोहली ने तोड़ा इयान बॉथम का महारिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में रचा नया इतिहास

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 26 Oct 2025 08:19 AM (IST)
